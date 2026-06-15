Técnicas Reunidas ha arrancado la semana con fuerza en los mercados. La compañía española de ingeniería y construcción se ha convertido este lunes en el valor más alcista de la Bolsa española después de anunciar la adjudicación de dos grandes proyectos vinculados a la producción de petróleo en Oriente Medio.

Los títulos de la empresa llegaron a dispararse un 8,22% durante los primeros compases de la sesión, hasta alcanzar los 34,74 euros por acción, liderando las subidas del mercado en una jornada en la que el Ibex 35 superó por primera vez en su historia los 19.100 puntos.

La compañía ha informado de que se ha adjudicado dos contratos para la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de instalaciones ‘upstream’, es decir, las infraestructuras necesarias para gestionar la producción de un campo de crudo en la región. Aunque no ha revelado el importe económico de los proyectos ni su ubicación exacta, ha señalado que el cliente es una petrolera nacional de Oriente Medio.

Técnicas Reunidas ha explicado que la falta de detalles responde a los compromisos de confidencialidad suscritos con el cliente. Aun así, considera que ambas adjudicaciones constituyen un paso relevante dentro de su estrategia de crecimiento internacional.

Refuerzo de su posición en Oriente Medio

La compañía ha destacado que estos contratos representan un «hito importante» y consolidan su posición comercial en uno de los mercados más atractivos para el sector energético mundial. Oriente Medio se ha convertido en los últimos años en una de las principales áreas de actividad para Técnicas Reunidas, gracias al impulso de las inversiones en petróleo, gas y nuevas infraestructuras energéticas.

La región concentra buena parte de las oportunidades de negocio de la ingeniería española, especialmente en países que están incrementando su capacidad de producción de hidrocarburos y desarrollando nuevos proyectos para reforzar su peso en los mercados internacionales.

Los nuevos contratos llegan además en un momento especialmente favorable para la compañía, que acumula una importante cartera de proyectos internacionales y busca reforzar su presencia en mercados con elevada inversión energética.

Impulso a las previsiones de 2026

Técnicas Reunidas también ha subrayado que estas adjudicaciones respaldan las previsiones que presentó al mercado con motivo de los resultados del primer trimestre del año.

En aquel momento, la empresa avanzó que esperaba mantener un elevado ritmo de contratación en Oriente Medio y situó el volumen potencial de adjudicaciones a corto plazo en un mínimo de 4.000 millones de dólares, equivalentes a unos 3.444 millones de euros.

La consecución de estos proyectos refuerza esa hoja de ruta y mejora la visibilidad sobre el crecimiento futuro de la compañía, uno de los factores más valorados por los inversores.

La reacción del mercado refleja precisamente esa confianza. Los analistas consideran que la capacidad de Técnicas Reunidas para seguir captando grandes contratos internacionales será determinante para sostener su crecimiento en los próximos ejercicios, especialmente en un contexto en el que la inversión energética en Oriente Medio continúa mostrando una gran fortaleza.

Con estos nuevos proyectos, la ingeniería española afianza su presencia en una de las regiones clave para el sector y envía una señal positiva al mercado sobre su capacidad para seguir ampliando cartera y garantizar carga de trabajo para los próximos años.