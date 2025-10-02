Técnicas Reunidas ha anunciado que devolverá por adelantado, el próximo 1 de diciembre, el préstamo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que repartirá un dividendo del 30% de los resultados del ejercicio 2026.

La empresa se ha comprometido a devolver por anticipado el préstamo participativo y el importe pendiente del préstamo ordinario que recibió en febrero de 2022 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) gestionado por la SEPI.

La devolución, que se realizará el próximo 1 de diciembre, incluirá los 175 millones de euros del préstamo participativo y los 82,5 millones de euros del préstamo ordinario de 165 millones de euros que estaban pendientes tras los pagos ya efectuados en los meses de febrero de 2024 y 2025 en cumplimiento de los plazos establecidos.

De esta forma, la compañía realizará con antelación la amortización total de los préstamos, que estaba prevista para agosto de 2026. Así lo ha anunciado la compañía en el marco del Investor Day 2025 que celebra en Madrid.

Además, Técnicas Reunidas ha anunciado su compromiso de retribuir a sus accionistas vía dividendos con cargo al 30% de los resultados obtenidos en el ejercicio 2026.

Igualmente, la empresa ha asegurado una mejora «sustancial» en las estimaciones relativas a sus principales magnitudes económicas para el presente y próximo ejercicio, de modo que las ventas ascenderán a más de 6.100 millones de euros en 2025 (frente a la previsión anterior de más de 5.200 millones) y a más de 6.500 millones de euros en 2026 (frente al alrededor de 5.000 millones previstos anteriormente).

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) se situará en 275 millones en 2025 y en más de 325 millones en 2026, lo que supone una significativa mejora frente a los más de 250 millones anunciados anteriormente. El margen sobre ventas será del 4,5% en 2025 y de más del 5% en 2026.

Así, el beneficio neto aumentará a unos 150 millones de euros en el presente año, representando un incremento de más del 65% respecto al ejercicio anterior, y superará los 200 millones de euros en 2026.

En el curso del Investor Day, el presidente ejecutivo de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, y el consejero delegado, Eduardo San Miguel, junto con el resto del equipo directivo, darán también cuenta del cumplimiento del Plan Estratégico Salta, presentado públicamente en mayo del año pasado, así como de las favorables expectativas que se presentan para el desarrollo de sus actividades.