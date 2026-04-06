Ni cucarachas ni camellos: si llega el fin del mundo, este será el último animal en extinguirse, según expertos

En los debates sobre el fin de la vida en la Tierra, es habitual pensar en cucarachas o camellos como los grandes supervivientes por su resistencia a condiciones extremas.

Sin embargo, la ciencia señala a otro organismo mucho menos conocido como el verdadero candidato a resistir hasta el final. A pesar de su tamaño microscópico, destaca por una capacidad de supervivencia fuera de lo común. ¿Quieres saber cuál es?

Tardígrados: el animal más resistente del mundo y candidato a última especie en extinguirse

Los tardígrados, conocidos popularmente como «osos de agua», son considerados el organismo más resistente del planeta. Según el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, estos microorganismos han demostrado una capacidad excepcional para sobrevivir a condiciones extremas que acabarían con prácticamente cualquier otra forma de vida.

Su particularidad radica en su habilidad para entrar en criptobiosis, un estado en el que suspenden sus funciones vitales. Durante este proceso, pueden soportar la falta de agua, el frío extremo o la exposición a radiación intensa, lo que les permite mantenerse en estado latente durante años.

Qué hace a los tardígrados el organismo más resistente ante el fin del mundo

La resistencia de los tardígrados se explica por una serie de capacidades biológicas únicas que los convierten en un caso excepcional dentro del reino animal. De acuerdo con la información científica recopilada por el CSIC, pueden sobrevivir a estos factores:

Temperaturas cercanas al cero absoluto y superiores a 150 ºC.

Presiones extremas equivalentes a las de las profundidades oceánicas.

Altos niveles de radiación capaces de destruir el ADN de otros organismos.

Periodos prolongados de deshidratación.

Estas características han llevado a la comunidad científica a considerarlos uno de los mejores ejemplos de adaptación evolutiva.

Tardígrados frente a cucarachas: por qué estas no son las últimas en sobrevivir

Durante años, las cucarachas han sido señaladas como el símbolo de la resistencia biológica. No obstante, estudios y divulgaciones científicas indican que su capacidad de supervivencia, aunque notable, no alcanza el nivel de los tardígrados.

Además, los tardígrados pueden entrar en estados de latencia que les permiten sobrevivir durante largos periodos sin actividad metabólica, una ventaja clave frente a otras especies.

Tardígrados, el último animal en extinguirse según estudios científicos

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports sitúa a los tardígrados como el último ser vivo en desaparecer en caso de un evento de extinción global. Esta idea se sustenta en su capacidad de resistir condiciones que eliminan cualquier forma de vida compleja.

Este planteamiento no implica que sean indestructibles, pero sí que su margen de supervivencia es significativamente mayor que el de cualquier otro organismo conocido. Su estudio continúa aportando información clave para comprender los límites de la vida en la Tierra y su posible existencia en otros entornos del universo.

Importancia de los tardígrados en la investigación científica

Más allá de su resistencia extrema, los tardígrados han despertado un gran interés en áreas como la astrobiología y la biotecnología.

Comprender los mecanismos que les permiten sobrevivir podría tener aplicaciones en campos como la medicina, la conservación de tejidos o la exploración espacial.