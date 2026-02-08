La investigación española celebra un hito sin precedentes: crean cucarachas fluorescentes para combatir plagas

Un equipo de científicos españoles ha logrado, mediante técnicas de edición genética, que las crías de cucarachas de la especie Blattella germanica emitan una luz roja distintiva y brillen en la oscuridad.

El estudio fue liderado por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE), que es un centro donde colaboran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pompeu Fabra. Mediante una técnica que hasta ayer resultaba imposible por la dureza de los huevos de estos insectos, han logrado modificar el ADN de las cucarachas.

¿Por qué crearon cucarachas fluorescentes?

Aunque parezca terrorífico encontrarse con una de estas cucarachas fluorescentes en casa, el objetivo de los expertos es facilitar el estudio de los procesos biológicos que convierten a estas cucarachas en una de las plagas más resistentes del planeta.

La investigación española consistió en la inserción de un gen de fluorescencia de manera estable y heredable en la cucaracha alemana (B. germanica), lo que permite visualizar proteínas en tiempo real. Gracias a la tecnología denominada DIPA-CRISPR, el equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha conseguido que aproximadamente el 30 % de las hembras tratadas den lugar a embriones que brillan bajo el microscopio.

La técnica empleada, detallada en la revista Cell Reports Methods, se basa en «cortar» un gen fundamental para el desarrollo, llamado distal-less, para unirlo a una proteína de fluorescencia roja. Estas cucarachas con el sistema nervioso y las extremidades iluminadas permiten observar cómo se forman estos tejidos sin necesidad de usar métodos más complejos. Los expertos del IBE mencionaron también que la modificación no interfiere en su crecimiento normal.

El método molecular económico de los científicos españoles

Según la Delegación de Catalunya del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entender la genética reproductiva de la cucaracha alemana Blattella germanica permite diseñar estrategias de control de plagas mucho más precisas. Al ser una especie con una posición evolutiva tan básica, lo que aprendamos de ellas sirve para otros insectos.

La doctora Maria Dolors Piulachs, investigadora del CSIC y líder del grupo de Reproducción de insectos del IBE, destaca que han «desarrollado una nueva herramienta molecular simple, robusta y económica que, a diferencia de otros métodos, no requiere modificaciones complejas ni equipamiento especializado, lo que abre la puerta a la generación de proteínas de fusión en insectos no modelo».

Genética aplicada en insectos no modelo

Lo que sigue ahora es la expansión de esta técnica a otras especies de interés económico o sanitario. Al conseguir que estos cambios sean heredables, los científicos pueden mantener colonias de cucarachas alemanas modificadas para experimentos a largo plazo.

La capacidad de localizar proteínas «en la oscuridad» del embrión permite resolver dudas sobre mecanismos de desarrollo que antes eran invisibles. En un futuro cercano, estas técnicas podrían ser la base para erradicar plagas persistentes de forma mucho más eficiente y respetuosa con el medioambiente.

“En el futuro, esta técnica podría aplicarse a otros insectos no modelo y permitir el estudio simultáneo de varios genes con diferentes marcadores fluorescentes”, puntualiza la experta Maria Dolors Piulachs.