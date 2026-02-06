El material más caro del planeta cuesta 23 millones por gramo y solo lo producen dos instalaciones en el mundo

Ni los diamantes más puros de las minas africanas ni el codiciado rodio alcanzan el precio de este elemento que, curiosamente, no se encuentra de forma natural en la Tierra. Se trata de un metal único, tanto por su precio como por sus capacidades. En un mercado donde el valor de los metales preciosos suele fluctuar, el californio-252 corre por su cuenta, con un precio de 23 millones de euros por gramo.

Este material fue identificado por primera vez en la década de los cincuenta, en Berkeley, California, y destacó por una radiactividad extrema que lo convirtió en un elemento tan útil como peligroso.

Sin embargo, este metal no es algo que puedas comprar en una joyería ni que se almacene en cajas fuertes. El precio no recae en su belleza, sino en su capacidad para emitir neutrones, lo que permite aplicaciones médicas e industriales que ningún otro material puede replicar con la misma eficiencia.

¿Por qué cuesta 23 millones de euros un gramo de californio-252?

Porque fabricarlo es casi imposible. Según Britannica, este material sintético nace tras someter elementos como el curio o el plutonio a un bombardeo incesante de neutrones dentro de reactores nucleares. Es un proceso que puede demorar años para obtener apenas unos miligramos.

Si a esto le sumamos que el californio-252 tiene una vida media muy corta, de poco más de dos años, se entiende que su producción debe ser constante para no quedarse sin existencias. Actualmente, este material es el más caro del mundo, ya que solo se fabrica en dos instalaciones.

Una se ubica en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos, y la otra en el Instituto de Investigación de Reactores Atómicos en Rusia. No hay más. Esa exclusividad total, unida a que la producción anual apenas oscila entre los 40 y los 500 miligramos, dispara los costes hasta el infinito.

Aplicaciones críticas del material más caro del mundo

Pese a que el precio de 23 millones de euros asusta a cualquiera, sectores muy específicos se atreven a pagar por él. En el ámbito médico, este elemento se utiliza en tratamientos contra el cáncer de cuello uterino o tumores cerebrales cuando la radioterapia convencional no surte efecto. Su tamaño compacto permite que actúe como una «central nuclear de bolsillo», y envía neutrones directamente al foco del problema.

Más allá de los hospitales, la industria pesada también depende de él. Basados en los datos de Science Direct, el californio es vital para las siguientes tareas:

Puesta en marcha de reactores nucleares civiles.

civiles. Localización de pozos petrolíferos y acuíferos.

y acuíferos. Detección de explosivos en controles fronterizos y seguridad nacional.

y seguridad nacional. Análisis de la humedad en el suelo y calidad de materiales como el cemento o el carbón.

¿Es una inversión viable para el futuro?

Aunque plataformas como Metal Scrap Solution lo mencionen como un activo de inversión para grandes capitales, la realidad es mucho más compleja. Manejar este material requiere licencias radiactivas especiales y contenedores de transporte blindados que pesan toneladas para proteger unos pocos microgramos. Invertir en él no es tan sencillo como comprar oro.

Lo que queda claro es que, mientras la producción dependa de apenas dos lugares en el mundo, el precio del californio seguirá siendo imposible para muchos países. Su escasez es estructural y su utilidad, de momento, es insustituible para la ciencia moderna.