Trump anuncia un plan para hacerse con Cuba de forma «amistosa»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido este viernes al deslizar la posibilidad de una hipotética «toma amistosa» de Cuba durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca. «Maybe we’ll have a friendly takeover of Cuba», han sido sus palabras exactas en inglés, que en español se traducen así: «Quizá tomemos Cuba de una forma amistosa».

Trump ha asegurado que el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, mantiene conversaciones «a muy alto nivel» con las autoridades cubanas. Trump ha explicado: «Nadie sabe nada ahora mismo. Podríamos terminar con una toma de Cuba después de muchos años. He escuchado sobre [la situación de] Cuba». El presidente de Estados Unidos no ha ofrecido detalles concretos sobre el contenido o el alcance de esos contactos. Tampoco del plan que tiene en mente. El presidente ha sugerido que podrían producirse movimientos significativos en la relación bilateral, tradicionalmente marcada por décadas de embargo, tensiones diplomáticas y episodios de distensión intermitente: «He oído hablar de Cuba desde que era un niño», ha resaltado.

Trump ha resaltado la grave crisis económica que atraviesa Cuba: «El Gobierno de Cuba está hablando con nosotros, y tienen muchos problemas. No tienen dinero, no tienen nada, pero hablan con nosotros, y quizá tomemos Cuba de una forma amistosa. Podríamos terminar tomando Cuba de forma amistosa. ¿Qué pasa con las protestas? ¿Después de tantos años? Hemos estado muchos años negociando con Cuba. He oído cosas de Cuba desde que era un niño».

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha resaltado que «podría ser algo muy positivo para la gente que fue expulsada o peor de Cuba», en referencia a las generaciones de cubanos que se han abandonado la isla del Caribe a los largo de las décadas de dictadura comunista en la que ha estado sumida la isla.

La expresión «friendly takeover» —literalmente, «toma amistosa»— no ha sido aclarada por el presidente de Estados Unidos, lo que ha abierto un amplio abanico de interpretaciones, sobre todo, debido a que Trump suele expresarse en términos económicos. En un principio, podría tratarse de una forma retórica de referirse a una mayor influencia económica o política de Estados Unidos en la isla del Caribe. También se podría aludir a un posible acuerdo estratégico que modifique el equilibrio de poder en el Caribe. También hay quienes interpretan sus palabras como una pequeña provocación política dirigida al régimen cubano o a sectores del electorado estadounidense de origen cubano.

Las relaciones entre Washington y La Habana han atravesado múltiples fases desde la revolución de cubana 1959. Posteriormente, Cuba se convirtió en una dictadura comunista con Fidel y Raúl Castro al frente. Siguiereon décadas de confrontación durante la Guerra Fría. El deshielo impulsado en la pasada década por el entonces presidente demócrata de Estados Unidos Barack Obama dio paso posteriormente a un endurecimiento de las sanciones.

Por el momento, no ha habido confirmación oficial por parte del Gobierno cubano sobre contactos al «más alto nivel», ni se han anunciado negociaciones formales que respalden la afirmación presidencial. Tampoco el Departamento de Estado ha ofrecido detalles adicionales sobre la naturaleza de las conversaciones mencionadas por Trump.

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto regional complejo, con América Latina experimentando reconfiguraciones políticas y con la influencia de actores como China y Rusia creciendo en el hemisferio occidental. En ese escenario, Cuba es un punto estratégico tanto por su ubicación geográfica como por su simbolismo político.