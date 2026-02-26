El presidente de la cadena de hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, ha hablado sobre la situación de su negocio en Cuba ante la incertidumbre que vive el país. En concreto, Escarrer ha destacado que «descarta cualquier retirada de Cuba a pesar de la complicada situación que atraviesa el país y de la reducción de sus ingresos en el país en el último año».

Así, Escarrer ha destacado que en el 2025 han bajado los ingresos que se reciben desde el negocio de Cuba. «Del total de los 545 millones de euros de Ebitda del año pasado, la contribución de Cuba fue algo menor a los 10 millones», ha insistido.

Como consecuencia de esta situación, el presidente de Meliá también ha asegurado que «se lleva un tiempo trabajando en un plan de contingencia en Cuba por si la cosa fuer a peor porque ahora la situación se ha agravado mucho, pero ya llevamos más de un año capeando la situación».

No obstante, también ha asegurado que «la evolución de Cuba ha sido muy positiva comparado al inicio del año 2025. Nos sentimos muy cómodos con la estructura que tenemos en el país y con nuestra posición de liderazgo en los hoteles de Cuba».

A pesar de estos desafíos, la compañía ha reforzado sus capacidades operativas y de abastecimiento para garantizar el cuidado y la experiencia de los huéspedes en la coyuntura actual.

Así, Meliá mantiene una coordinación continua con los turoperadores y una monitorización constante de la situación, habiendo desarrollado un conjunto de medidas preventivas para minimizar cualquier tipo de impacto.