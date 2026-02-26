Meliá mantendrá su negocio en Cuba a pesar de la incertidumbre geopolítica: «La evolución es positiva»
Gabriel Escarrer descarta cualquier retirada de Meliá de Cuba a pesar de la complicada situación que atraviesa el país
El presidente de la cadena de hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, ha hablado sobre la situación de su negocio en Cuba ante la incertidumbre que vive el país. En concreto, Escarrer ha destacado que «descarta cualquier retirada de Cuba a pesar de la complicada situación que atraviesa el país y de la reducción de sus ingresos en el país en el último año».
Así, Escarrer ha destacado que en el 2025 han bajado los ingresos que se reciben desde el negocio de Cuba. «Del total de los 545 millones de euros de Ebitda del año pasado, la contribución de Cuba fue algo menor a los 10 millones», ha insistido.
Como consecuencia de esta situación, el presidente de Meliá también ha asegurado que «se lleva un tiempo trabajando en un plan de contingencia en Cuba por si la cosa fuer a peor porque ahora la situación se ha agravado mucho, pero ya llevamos más de un año capeando la situación».
No obstante, también ha asegurado que «la evolución de Cuba ha sido muy positiva comparado al inicio del año 2025. Nos sentimos muy cómodos con la estructura que tenemos en el país y con nuestra posición de liderazgo en los hoteles de Cuba».
A pesar de estos desafíos, la compañía ha reforzado sus capacidades operativas y de abastecimiento para garantizar el cuidado y la experiencia de los huéspedes en la coyuntura actual.
Así, Meliá mantiene una coordinación continua con los turoperadores y una monitorización constante de la situación, habiendo desarrollado un conjunto de medidas preventivas para minimizar cualquier tipo de impacto.
Hay que recordar que Meliá opera en Cuba cerca de una treintena de hoteles en gestión (alrededor del 15% de su portfolio global). La compañía confía en la resiliencia del destino y en sus medidas internas para mitigar los efectos de la crisis energética y la menor conectividad aérea, factores que siguen siendo los principales limitantes para la recuperación del turismo en la isla.
Meliá supera los 200 millones de beneficio
Meliá Hotels International ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto consolidado de 200,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al año anterior, al tiempo que los ingresos consolidados se situaron en los 2.096,6 millones de euros, un 2% más que en 2024.
Los ingresos sin plusvalías se elevaron hasta los 2.077,6 millones de euros, un 3,2% más que en 2024, confirmando una tendencia de normalización saludable en el ritmo de crecimiento tras los años de fuerte recuperación post-pandemia, según ha destacado la hotelera.
Mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 563,6 millones de euros, un 2% menos que el año anterior; mientras que el RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) creció un 5,4% en moneda corriente y un 6,6% en moneda constante, hasta situarse en los 89,6 euros superando el desempeño medio de la industria hotelera y con una mayor contribución del incremento de precios sobre la ocupación.
Temas:
- Meliá Hoteles