Meliá Hotels International ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto consolidado de 200,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al año anterior, al tiempo que los ingresos consolidados se situaron en los 2.096,6 millones de euros, un 2% más que en 2024.

Los ingresos sin plusvalías se elevaron hasta los 2.077,6 millones de euros, un 3,2% más que en 2024, confirmando una tendencia de normalización saludable en el ritmo de crecimiento tras los años de fuerte recuperación post-pandemia, según ha destacado la hotelera.

Mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 563,6 millones de euros, un 2% menos que el año anterior; mientras que el RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) creció un 5,4% en moneda corriente y un 6,6% en moneda constante, hasta situarse en los 89,6 euros superando el desempeño medio de la industria hotelera y con una mayor contribución del incremento de precios sobre la ocupación.

Estos resultados se lograron en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales globales, pero con una demanda turística «robusta» que registró un crecimiento del PIB turístico mundial cercano al 6%, casi el doble que la economía general, según destacó el presidente y consejero delegado, Gabriel Escarrer.

«El turismo se consolida como uno de los motores más relevantes de la economía mundial», afirmó Escarrer, quien subrayó que la compañía capitalizó las tendencias priorizando viajes y experiencias, combinando crecimiento cualitativo y rentable con mayor resiliencia y responsabilidad.

Pese al impacto negativo de 12 millones de euros en el Ebitda derivado del cierre temporal por reformas integrales de hoteles clave -como Paradisus Cancún (reapertura prevista en mayo de 2026), Gran Meliá Don Pepe (octubre) y Paradisus Bali (ya reabierto recientemente)-, así como por el efecto adverso del tipo de cambio del dólar frente al euro, el balance se mantuvo positivo.

Asimismo, la generación de caja operativa superó los 200 millones de euros, por encima del año anterior. El beneficio por acción fue de 0,77 euros ,un 20,9% superior al 2024.

En el ámbito financiero, la deuda financiera neta se situó en 778,6 millones de euros al cierre del ejercicio, manteniendo un ratio Deuda Neta/Ebitda por debajo de 2,2 veces, en niveles saludables y consistentes con la estrategia de preservación del balance.

La compañía cerró una operación de reorganización de la práctica totalidad de su deuda mediante un nuevo préstamo sindicado de 800 millones de euros con entidades de referencia, que optimiza costes financieros (reduciendo el spread sobre tipos de referencia), mejora la estructura de vencimientos y los alinea con el crecimiento proyectado hasta 2030.

Expansión de Meliá

Meliá alcanzó uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia en 2025, firmando 51 nuevos hoteles -todos bajo fórmulas asset light (poco intensivas en capital)- que suman más de 9.000 habitaciones en destinos demandados, especialmente en lujo y premium.

Abrió 28 establecimientos y cuenta con 83 hoteles en cartera de futura apertura. El 63% del portfolio operativo y el 78% del pipeline corresponden ya a segmentos de lujo, premium y lifestyle, donde la compañía identifica mayor potencial de valor a largo plazo.

Entre 2023 y 2026, se habrán transformado y reposicionado más de 90 hoteles con inversiones cercanas a 1.000 millones de euros, impulsando marcas como Paradisus, ME by Meliá, The Meliá Collection y ZEL (con Rafa Nadal).