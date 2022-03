Este 19 de marzo vuelve a celebrarse el día del padre. Esa jornada en la que debes dar y mostrar amor, algo que debe hacerse todo el año. Mira los mensajes e imágenes más originales para felicitar el día del padre por Whatsapp. De esta forma tan original puedes sorprender a tu padre, especialmente si está lejos.

Ya sabes que toda celebración tiene sus mensajes, que hasta puedes personalizar, con mensajes cortos e imágenes bien originales.

Cómo felicitar el Día del Padre por Whatsapp

Sin duda, no puedes olvidar algunas frases especiales para este día. Si no lo has hecho ya, ¿a qué estás esperando? Lo mejor es que vía whatsapp, felicites con frases más cortas, pero tú decides.

¡Un día especial para un papá especial! Realmente espero llegar a ser como tú. ¡Feliz cumpleaños papá!

Papá, aunque nos separan miles de kilómetros, siempre te tengo a mi lado y te llevo conmigo en mis pensamientos.

Hay un momento en que debes explicar a tus hijos por qué nacen y es maravilloso si para entonces sabes la razón. (Hazel Scott)

Para mi héroe incondicional, mi guardián y mi más fiel admirador. ¡Muchas felicidades en el Día del Padre!

Un buen padre vale por cien maestros. ¡Feliz Día del Padre!

Los papás son los hombres más comunes, convertidos por el amor en héroes, aventureros, narradores y cantantes de canciones.

Menos mal que solo hay un Día del Padre en los 365 días que tiene el año. Creo que no sería capaz de ser tan empalagoso durante más de 24 horas seguidas… ¡Te quiero, papá!

Lo que habéis heredado de vuestros padres, volvedlo a ganar a pulso o no será vuestro. (Goethe)

Un hermano es un consuelo. Un amigo es un tesoro. Un padre es ambos. (Benjamin Franklin)

No importa la edad que tenga el hijo; siempre va a necesitar de su padre.

¿De dónde viene la celebración del día del padre?

Este día como tal viene de la influencia cristiana, si bien hace siglos que de decidió establecer el 19 de marzo como San José, esta fiesta como día del padre data en España del año 1948.

Como había día de la madre, entonces Manuela Vicente Ferrero, maestra de Vallecas, también quiso que hubiera un día del padre y nada mejor que esta fecha para instaurarla.