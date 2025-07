Carles Pérez recibe el alta con varios puntos de sutura tras la mordedura de un perro en los genitales

Comienza el fin de los días más extraños de Carles Pérez. El ex canterano del Barcelona, nuevo fichaje del Aris de Salónica griego, sufrió una mordedura de un perro en los genitales al intentar separar a su perro de otro cuando ambos se vieron envueltos en una pelea. Sufrió un importante corte del que ya se recupera tras haber necesitado puntos de sutura.

Según los médicos, la situación del jugador no preocupa y sólo necesitará unos diez días de descanso para que sus heridas cicatricen y se le puedan retirar los puntos. Medios españoles han informado de que el mordisco se produjo en la parte interna de la pierna, pero la prensa griega, citando a fuentes del propio club de Carles Pérez, habla de «infección en los tejidos blandos».

El Aris Salónica ha mostrado su total apoyo al jugador y está considerando emprender acciones legales contra el dueño del perro que mordió a Carles Pérez, que no podrá disputar el partido de su equipo contra el Araz-Naxcivan en Conference League. El propio jugador ha emitido un comunicado analizando su situación.

Comunicado completo de Carles Pérez

«Lamento mucho no poder estar junto al equipo en el campo durante el partido de esta noche. Mis ánimos estarán hoy en la grada, con la ciudad, toda nuestra afición y el presidente. Hoy es un partido muy importante para nosotros y realmente quería estar en el terreno de juego», inicia.

«​Lamentablemente, no podré estar presente debido a un accidente ocurrido el pasado 29 de julio. Tuve la mala suerte de sufrir una mordedura en la parte interna de la pierna mientras intentaba separar a mi perro de otro durante un incidente leve e inesperado sin mayor gravedad. La herida requirió sutura que, aunque no revista gravedad, me impide estar en condiciones óptimas para competir esta noche», añade.

«Estoy bien, me encuentro en casa recuperándome y esta noche seré el primero en estar animando desde el estadio. En un par de días estaré de vuelta, con más ganas que nunca de ayudar al equipo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Nos vemos pronto», finaliza.