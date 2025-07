Carles Pérez hospitalizado en estado grave tras ser mordido por un perro en los genitales

El canterano del Barcelona Carles Pérez ha sido hospitalizado en Grecia en estado grave tras sufrir una mordedura de un perro en los genitales. El flamante fichaje del Aris de Salónica se vio envuelto en una pelea entre su perro y otro perro que transitaba por la calle y sufrió un importante corte en sus partes. El jugador había abandonado esta temporada la disciplina del Getafe para iniciar una aventura en el fútbol heleno.

El club griego confirmó que el jugador, de 27 años, se encuentra hospitalizado y que no se espera que pueda incorporarse a corto plazo al equipo por las heridas sufridas. El delantero es propiedad del Celta de Vigo, quien esta temporada decidió cederle al equipo al quinto equipo de la liga helena, tras no ser ejercida la opción de compra que tenía el Getafe esta última temporada.

El jugador anotó el año pasado tres goles y dio tres asistencias en Primera División a las órdenes de Bordalás, pero no fue renovado. El ex director deportivo del Getafe Rubén Reyes decidió reclutar a un Carles Pérez que no ha tenido ninguna suerte en este inicio con el Aris de Salónica.

Tal y como informa el medio griego PrimeSport, el jugador se encuentra a la espera de saber si tendrá que operarse en los genitales en las próximas horas. Carles Pérez permanecerá en observación antes de tomar una decisión sobre una posible cirugía, aunque todo apunta a que el periodo de recuperación será largo.

Está por ver la decisión que el Aris de Salónica tomará con la cesión de un futbolista que jugó con ellos la fase previa de la Conference League la pasada semana. El delantero tiene contrato con el Celta de Vigo hasta 2026 y cuenta con un valor de mercado de dos millones de euros. Ahora hay que esperar a un parte médico oficial de su club.