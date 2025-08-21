El truco de David Bisbal para dormir como un bebé y levantarte como nuevo: «Perfecto»

«Entre un 20 y un 48% de la población adulta

española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño, y menos de un tercio buscan ayuda profesional. El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente, seguido del síndrome de las piernas inquietas y del síndrome de apneas-hipopneas del sueño», advierte la Sociedad Española del Sueño. En este contexto, David Bisbal, uno de los cantantes más reconocidos a nivel internacional, ha compartido en redes sociales un truco infalible para dormir bien y mantener su voz en perfectas condiciones durante las giras y los conciertos.

Lo primero a tener en cuenta es que humedad del ambiente juega un papel muy importante en la calidad del sueño y la salud general. Dormir en un entorno demasiado seco puede causar sequedad en la garganta, irritación nasal, piel reseca y molestias en los ojos, afectando al descanso. Mientras, mantener la humedad relativa entre 40 % y 60 % favorece un descanso reparador, protege las vías respiratorias y ayuda a que el cuerpo se recupere adecuadamente durante la noche.

El truco de David Bisbal para dormir

#DavidBisbal #ConsejoVocal #Humidificador #SaludVocal #Cantantes #TourLife #Texas ♬ sonido original – davidbisbaloficial @davidbisbaloficial 🗣️ “Muchos me preguntáis cómo cuido mi voz durante las giras, y una de las claves es la humedad del ambiente. Cuando estoy en zonas secas, como Riverside, la humedad puede bajar hasta un 28 %. En esos casos, uso mi humidificador para subirla al 55 %, que es ideal para las cuerdas vocales. Esa diferencia se nota muchísimo al cantar y al descansar. 🌧️ Pero en ciudades como Dallas o McAllen, donde la humedad natural ya está en torno al 65 %, ¡no necesito usarlo! Así mi cuerpo y mi voz descansan mejor sin forzar. 💡 Consejo para cantantes (o cualquier persona que use mucho la voz): 👉 Llévate un medidor de humedad y un buen humidificador portátil. Dormir en un ambiente seco puede afectar muchísimo tu rendimiento vocal. 💪 ¡La voz también se entrena con el entorno! #BackInTheUSA

Para cualquier cantante, la voz no es un simple instrumento; es su herramienta de trabajo y una extensión de su cuerpo. David Bisbal ha explicado que cuando se encuentra en ciudades con climas secos, la humedad relativa puede bajar hasta un 28 %, como ocurrió en Riverside durante una de sus giras. Este nivel de sequedad no sólo afecta a la garganta y a las cuerdas vocales, sino que también puede repercutir en la calidad del sueño y en la recuperación física general.

En ambientes así, la garganta se reseca, las cuerdas vocales se tensan más de lo habitual y cualquier esfuerzo puede provocar fatiga vocal, ronquera o incluso lesiones. Para contrarrestarlo, Bisbal recurre a un humidificador portátil que le permite subir la humedad del ambiente hasta un 55 %, lo que considera «ideal» para mantener sus cuerdas vocales en perfecto estado: «Cuando estoy en zonas secas, como Riverside, la humedad puede bajar hasta un 28 %. En esos casos, uso mi humidificador para subirla al 55 %, que es ideal para las cuerdas vocales. Esa diferencia se nota muchísimo al cantar y al descansar».

Sin embargo, el cantante también señala que no siempre necesita el humidificador: «Pero en ciudades como Dallas o McAllen, donde la humedad natural ya está en torno al 65 %, ¡no necesito usarlo! Así mi cuerpo y mi voz descansan mejor sin forzar». La clave está en escuchar al cuerpo y entender cómo responde en diferentes climas.

El propio David Bisbal comparte un truco aplicable tanto a artistas profesionales como a personas que dependen de su voz a diario: «Llévate un medidor de humedad y un buen humidificador portátil. Dormir en un ambiente seco puede afectar muchísimo tu rendimiento vocal».

Humidificadores y medidores de humedad

El humidificador portátil permite ajustar la humedad rápidamente según las condiciones del lugar.Además, actualmente existen humidificadores ambientadores que combinan esta función con la capacidad de aromatizar el ambiente. Estos dispositivos permiten introducir aceites esenciales o esencias suaves, ofreciendo un entorno más agradable, relajante y propicio para el descanso. El aroma adecuado mejora la percepción de frescura y limpieza del lugar, generando un ambiente más acogedor.

Por su parte el medidor de humedad indica con precisión cuándo es necesario activar el humidificador, evitando tanto la sequedad excesiva como la humedad demasiado alta, que también podría resultar incómoda. Este control exacto permite mantener un equilibrio constante, esencial para la salud vocal y respiratoria.

En definitiva, el truco de David Bisbal para dormir como un bebé y levantarse renovado tiene más que ver con la ciencia que con la magia. La humedad del aire juega un papel fundamental en el cuidado de la voz y en la calidad del sueño. Con un humidificador portátil y un medidor de humedad, cualquier persona puede crear un entorno que facilite el descanso y proteja la salud vocal. Se trata de aplicar conocimiento y sentido común: cuidar el aire que respiramos es cuidar nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestro bienestar general.