La Seguridad Social se pone seria: esto es lo que pasará con tu nómina si tu baja laboral es de más de 18 meses

Esto es un clásico de España en los últimos años: la incapacidad temporal a la que se acogen muchos trabajadores por motivo médico. Estas son las bajas laborales que tanto han aumentado en los últimos años y que pueden llegar hasta los 730 días naturales en el caso de que el Instituto General de la Seguridad Social conceda las prórrogas oportunas. Un experto en la materia también ha opinado sobre lo que ocurre con la baja una vez que han pasado 18 meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las bajas laborales.

Las bajas laborales o la incapacidad temporal siguen al alza en España y el pasado 2024 se cerró con una tasa de absentismo del 6,7%, hasta llegar a los 1,13 millones de personas ausentes cada día de sus puestos de trabajo por una razón médica. En España, la ley dicta que un trabajador puede estar de incapacidad temporal 12 meses, con posibilidad de extender la baja a los 18 meses (545 días) y, para casos muy concretos en personas que se considera que se van a recuperar, se puede estirar hasta los 24 meses (730 días) por la llamada demora de calificación.

Y, ¿qué ocurre cuando finalizan los primeros 18 meses de baja? Esto suele ser el punto y final de la incapacidad temporal para muchos trabajadores, que verán cómo la empresa suspende las cotizaciones mientras el Instituto General de la Seguridad Social toma un veredicto. Durante este tramo, las cotizaciones estarán suspendidas, pero el empleado seguirá manteniendo su puesto de trabajo a la espera de una resolución. La Seguridad Social tendrá que tomar una decisión de entre estas a los 18 meses de baja:

Reconocer la incapacidad permanente del trabajador.

Emitir alta médica para su regreso a la actividad laboral.

Ampliar la incapacidad seis meses hasta los 730 días naturales en los casos en que haya prevista una recuperación. Por ejemplo, tras una operación.

En caso de que la Seguridad Social opte por extinguir la baja médica a los 18 meses, el trabajador tendrá que incorporarse al trabajo o será despedido.

La Seguridad Social y la baja de más de 18 meses

El abogado laboralista viral de las redes sociales que se denomina @un_tio_legal ha publicado un vídeo en Instagram en el que toca el tema de qué ocurre con la baja laboral después de los primeros 18 meses. «Llegados a los 18 meses, ya no cotizas, pero no estás despedido», cuenta antes de adentrarse en la materia sobre todas las situaciones que pueden suceder con la Seguridad Social y la empresa.

«La baja médica tiene una duración ordinaria de 12 meses. Durante estos 12 meses cotizas normalmente y tienes los mismos derechos que trabajando: generas vacaciones, puedes estar cobrando el 100%…», cuenta. «Llegados a estos 12 meses, te puede prorrogar extraordinariamente la baja hasta los 18 meses. Hasta estos 18 meses también cotizas, no estás gastando paro en ningún momento y también estás generando vacaciones», informa antes de explicar lo que ocurre llegado a este tramo.

«Te llegará un mensaje de tu empresa, probablemente diciéndote que te dan de baja en la Seguridad Social. Además, en muchos casos tu empresa te suele enviar una hoja de liquidación de finiquito donde te pagan las vacaciones porque han dejado de cotizar por ti», informa.

«Tu relación laboral finaliza, pero no estás despedido. A partir de ese momento, pueden pasar básicamente tres cosas: que te den el alta médica, que te dieran una incapacidad permanente directamente o la tercera es que estés en demora de calificación», dice.

Este abogado laboralista también informa que, llegados a este caso, «inician el expediente de incapacidad permanente, pero hasta que lo resuelven vas a seguir cobrando, pero sin cotizar, hasta el momento en el que la Seguridad Social resuelva sobre su incapacidad temporal». «A partir de ahí, si te la aceptan, perfecto, ya eres pensionista, y si te la deniegan, tienes que volver al trabajo», cuenta.

En el caso de la demora de calificación, también informa que «suele durar un máximo de seis meses». «Así que realmente podrías estar hasta 24 meses para saber si te van a conceder una incapacidad o no», cuenta este experto en la materia.