El CGPJ abre una investigación a la juez de la DANA por su sesgo y la intromisión de su marido

El Consejo General del Poder Judicial abrió hace semanas una investigación a Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y encargada de la causa de la DANA, por su sesgo y por la intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por su asistencia en el caso, según han informado fuentes del organismo constitucional.

Tal y como ha informado OKDIARIO, las partes implicadas en el proceso judicial expresaron su indignación por lo que se considera una «intromisión indebida» por parte de Martínez Ribera, marido de Nuria Ruiz Tobarra, la encargada desde febrero de investigar el caso de la DANA que asoló el pasado 29 de octubre de 2024 numerosos territorios de la Comunidad Valenciana con dedicación exclusiva.

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, dirigido por Manuel Bernad, decidió en el mes de julio ampliar la querella interpuesta contra la magistrada Ruiz Tobarra, y contra su marido, por los presuntos delitos de «prevaricación judicial y usurpación de atribuciones», según ha podido saber OKDIARIO. El sindicato entendió para ampliar la querella que los hechos son de tal magnitud que el procedimiento está «contaminado» y debe ser objeto de nulidad.

Las imágenes publicadas por este periódico el pasado 7 de mayo no dejan lugar a dudas. Jorge Martínez Ribera asistió a su mujer, Nuria Ruiz Tobarra, en plena instrucción, a pesar de que actualmente presta servicio en el Juzgado de Instrucción número 4 de Catarroja (Valencia), que comparte edificio con el de su mujer, titular del Juzgado de Instrucción nº 3, tras su traslado a la Ciudad de la Justicia ubicada en Valencia capital por los destrozos de la DANA en las dependencias judiciales de Catarroja.

Martínez Ribera prestó servicio en el Juzgado de Instrucción número 3, al que actualmente pertenece su mujer desde 2007, en el año 2003. En el mismo fue promovido a la categoría de magistrado, tal y como consta en el Real Decreto 88/2003, de 24 de enero, pasando a desempeñar la plaza de juez en el Juzgado de Instrucción nº3 de Tarragona.

Asistencia a la juez de la DANA

La mayor trayectoria en los juzgados de instrucción de Jorge Martínez Ribera, según señalaron las fuentes consultadas, pudo repercutir en el hecho de que asistiera a Nuria Ruiz Tobarra pese a estar adscrito a otro juzgado, algo que levantó suspicacias y generó malestar entre las partes, derivando en querellas y en la apertura de una investigación por parte del CGPJ.

La presencia del juez Martínez Ribera, bien en las inmediaciones o bien dentro del juzgado de su mujer cuando practica diligencias sobre el sumario de la DANA, se ha producido en más de una ocasión, y fuentes consultadas por OKDIARIO resaltan que el magistrado llegó a estar presente dentro de la sala de vistas de su esposa, sin hacer preguntas, pero «dando indicaciones». En las imágenes desveladas en mayo, se puede ver al marido de Ruiz Tobarra presente en la sala de vistas de esta después de la declaración de un testigo y con los funcionarios, incluyendo a la secretaria judicial, aún dentro trabajando.