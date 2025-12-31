Las monedas de los carritos del supermercado van a desaparecer y es oficial: a partir de este día

Durante años hemos salido de casa casi por rutina comprobando si llevábamos una moneda suelta para el carrito del supermecado,ya fuera una de 50 céntimos, de euro o de dos. Pero ese gesto tan automático, podría convertirse en una imagen del pasado antes de que nos demos cuenta, dado que las principales cadenas de supermercados ya han empezado a mover ficha y se preparan para cambiar por completo la forma en la que accedemos a los carros.

La idea no nace así sin más, sino a raíz de una tendencia que se está extendiendo por Europa y que empieza a tener sentido también en España. Al final, todos llevamos el móvil encima, pero cada vez menos gente lleva efectivo. Ese detalle tan básico es el que está empujando a los supermercados a replantearse un sistema que lleva funcionando décadas y que, aunque parezca sencillo, da muchos más problemas de los que imaginamos. Así que, si todavía guardas una moneda sólo para el súper, quizá vaya siendo hora de pensar en otra cosa. Porque 2026 arranca mañana mismo y todo apunta a que ese será el año en el que empezaremos a ver un cambio real, no una prueba aislada ni un experimento puntual y que vamos a poder decir adiós a las monedas de los carritos del supermercado.

Las monedas de los carritos del supermercado van a desaparecer

Las cadenas de retail están estudiando la implantación de carritos equipados con NFC y códigos QR. Esto significa que, para desbloquearlos, bastará con acercar el teléfono al lector o escanear el QR del propio carro. De este modo ya no será necesario buscar monedas ni pedir cambio en caja; simplemente el móvil identifica al usuario y activa una pequeña fianza digital que después se devuelve sola al terminar la compra.

Este sistema, en teoría, evitará muchos de los quebraderos de cabeza habituales: carros que desaparecen del recinto, monedas que se atascan, falta de cambio, colas innecesarias al no poder desbloquear un carrito y también permitirá a los supermercados llevar un control mucho más claro del uso que se hace de ellos.

La compra se registra sola y no hace falta pasar por caja

Pero al margen de poder ahorrarnos las monedas de los carritos del supermercado cuando vayamos a desbloquearlos, también es cierto que este nuevo modelo de carrito incorporan sensores capaces de registrar los productos en el momento en el que se introducen en el carro. De esta forma, la compra queda reflejada en tiempo real en una especie de carro virtual que el cliente puede ver desde el móvil.

Así cuando termina, no necesita buscar una caja libre ni esperar turno. Puede pagar directamente con el móvil, usando NFC o un código QR, y salir del supermercado sin hacer cola. Puede sonar extraño, incluso arriesgado, pero este tipo de sistemas ya se ha probado en otros países europeos con bastante éxito. En algunos casos, se han reducido las esperas de forma drástica y la experiencia de compra es más rápida, sobre todo en horas punta.

Un sistema que también beneficia al supermercado

Aunque desde fuera pueda parecer una mejora pensada sólo para el usuario, lo cierto es que también supone una ventaja estratégica para los supermercados. Estos carritos permiten recopilar información sobre los hábitos de compra, algo que siempre se ha hecho de forma más fragmentada. Saber qué se compra, en qué orden y cómo se mueve el cliente por el establecimiento ayuda a ajustar stocks, evitar roturas y lanzar promociones que realmente interesen a cada tipo de consumidor.

Además, todo se integra con las aplicaciones propias de cada cadena, lo que facilita la fidelización. Programas de puntos, descuentos personalizados, listas de compra, etc…todo quedaría unificado en el móvil y elimina muchas de las barreras clásicas entre el cliente y la tienda.

¿Cuándo veremos estos carritos en España?

Por el momento no hay una fecha concreta para este nuevo modelo de carrito en los supermercados, pero la previsión que manejan las grandes cadenas apunta directamente a 2026. No será un cambio brusco. Lo habitual es que ambos sistemas convivan durante un tiempo, sobre todo para no dejar atrás a los clientes que prefieren seguir usando el método tradicional.

Pero el mensaje es claro: la clásicas monedas del carrito tiene los días contados. Será cuestión de meses que empecemos a ver los primeros modelos en las grandes superficies y que ese gesto de buscar la moneda desaparezca igual de rápido que llegó en su día. Hasta entonces, lo más razonable será asegurarse de tener el móvil preparado y, si no se tiene ya, descargar las aplicaciones que incorporan NFC o lectura de códigos QR. Porque todo indica que, en esta nueva etapa del supermercado, el carro no se desbloqueará con una moneda y sí con el móvil. Y el cambio, esta vez, parece definitivo.