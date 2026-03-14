La razón por la que las personas zurdas destacan en entornos competitivos frente a las diestras, según un estudio

Las personas zurdas destacan en entornos competitivos frente a las diestras, un estudio desmonta los mitos de esta manera de gestionar parte de nuestro día a día. Por lo que, quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado obtener este plus de buenas sensaciones que tenemos por delante. Empezar a escribir con la mano izquierda es algo que supone un reto, en especial con la manera en la que hay los elementos que empiezan a convertirse en un detalle complicado.

Estaremos muy pendientes de una serie de estudios que lejos de lo que nos imaginaríamos y estos pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estas personas zurdas que hace unos años vivían un poco al margen, con sus herramientas de estudio adaptadas. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que puede ser esencial es conocer lo que dice un estudio en el que todo puede ser posible.

En entornos competitivos sucede esto

La realidad es que puede acabar siendo lo que nos acompañará en un entorno competitivo. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Es hora de conocer lo que puede pasar en un entorno competitivo en el que todo puede acabar siendo posible. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente en estos días en los que cada detalle cuenta en estas jornadas en las que el giro radical puede ser clave.

Tocará empezar a tener en mente ciertos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en mente. Este tipo de detalles pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada elemento puede ser lo que marque la diferencia.

Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente algunos detalles que serán esenciales.

Esta es la razón por la que las personas zurdas destacan

Las personas zurdas pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Tal y como explica un reciente artículo de Science report: «El objetivo del estudio fue investigar la relación entre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, las funciones de afrontamiento, las evaluaciones cognitivas, las emociones y las experiencias psicobiosociales en atletas competitivos. La teoría de múltiples estados (MuSt) se utilizó como marco teórico. El estudio involucró una muestra de conveniencia de 183 atletas italianos (102 hombres), de 16 a 48 años (M = 24,86, SD = 7,42), que participaron en deportes individuales o de equipo. Los resultados mostraron que la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas estaba positivamente relacionada con el afrontamiento centrado en el problema y la emoción, la evaluación del desafío, las emociones agradables y las experiencias psicobiosociales funcionales, mientras que estaba negativamente vinculada a la evaluación de amenazas y las emociones desagradables. Además, el afrontamiento centrado en los problemas y las emociones se relacionó positivamente con la evaluación de los desafíos, las emociones agradables y las experiencias psicobiosociales funcionales, mientras que se relacionó negativamente con la evaluación de amenazas y las emociones desagradables. Los hallazgos del análisis de la ruta mostraron efectos indirectos positivos a través de la evaluación de afrontamiento y desafíos centrados en los problemas tanto de la competencia como de la relación con la emoción, la felicidad y las experiencias psicobiosociales funcionales».

Siguiendo con la misma explicación: «Los resultados destacan el impacto de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, las funciones de afrontamiento y las evaluaciones cognitivas en las experiencias emocionales de los atletas. Los hallazgos generales apoyan los fundamentos teóricos de MuSt y sugieren que los atletas que experimentan competencia, autonomía y parentesco es probable que adopten un afrontamiento adaptativo, vean los desafíos como oportunidades de crecimiento, experimenten emociones agradables y experimenten experiencias psicobiosociales funcionales. Desde una perspectiva aplicada, los profesionales deben priorizar la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en los programas de desarrollo de los atletas para fomentar el afrontamiento funcional, la evaluación de los desafíos, las experiencias emocionales óptimas y el rendimiento».