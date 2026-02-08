Quién es Alejandro Nolasco, candidato de VOX en Aragón: su edad, estudios, currículum y trayectoria profesional

Alejandro Nolasco es uno de los dirigentes de Vox con mayor proyección territorial en los últimos años. Su ascenso dentro del partido ha estado ligado principalmente a su papel en Aragón, donde se ha convertido en una de las caras más visibles de la formación de Santiago Abascal, tanto por su actividad institucional como por su discurso político. Nolasco es uno de los principales candidatos que se presentan en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebran este domingo 8 de febrero.

Edad y de dónde es Alejandro Nolasco

Alejandro Nolasco nació en Pamplona el 22 de agosto de 1991 (34 años) y pertenece a una generación relativamente joven dentro de la política española. Su vinculación con Aragón ha marcado buena parte de su trayectoria pública y política, territorio en el que ha desarrollado su carrera profesional y desde el que ha dado el salto a la primera línea política dentro de Vox.

Qué estudios tiene Alejandro Nolasco

En el ámbito académico, Alejandro Nolasco cuenta con formación universitaria, vinculada principalmente a las humanidades y la gestión cultural. Antes de su entrada en política, desarrolló parte de su actividad profesional en sectores relacionados con la cultura y la gestión de proyectos, un perfil que posteriormente ha reivindicado como base de su visión política.

Aunque completó parte de su formación fuera de España, ya que finalizó el bachillerato en un centro educativo de Wisconsin, en Estados Unidos, regresó para cursar estudios universitarios en Madrid. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense, una formación que acabaría siendo clave en su primera etapa laboral.

Nolasco se graduó también en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), una disciplina que siempre ha reivindicado como una de sus grandes vocaciones. A ese bagaje se suma su especialización en Historia, materia en la que se doctoró por la Universidad San Pablo CEU, consolidando una trayectoria universitaria que iba mucho más allá de la estrictamente jurídica.

Su CV: trayectoria profesional y su cargo en Vox

Tras finalizar la carrera y completar su preparación jurídica, en 2017 decidió abrir su propio despacho de abogados en Teruel. Desde allí ejerció la abogacía de manera independiente, centrando su actividad profesional en una ciudad pequeña, alejada de los grandes centros jurídicos del país.

Antes de dar el salto definitivo a la política, Alejandro Nolasco había publicado varios libros, tanto de ensayo histórico como de novela.

En la actualidad, Alejandro Nolasco ocupa un cargo de responsabilidad dentro de Vox en Aragón, donde ha ejercido como portavoz y representante institucional de la formación. Desde ese puesto, ha protagonizado intervenciones destacadas en materia de identidad, políticas culturales, memoria histórica y modelo territorial, alineándose con las posiciones nacionales del partido.