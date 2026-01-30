El zasca de Nolasco a la ‘feminista’ Pilar Alegría: «Usted ha protegido a babosos e importa violadores»

El candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha plantado cara a Pilar Alegría en pleno debate de TVE cuando la secretaria general del PSOE en Aragón ha pronunciado la palabra feminismo. En lo que se ha convertido en un cara a cara entre el líder de Vox y la ex ministra de Educación, Nolasco ha recordado a Pilar Alegría su relación personal con Francisco Salazar.

«¿Usted habla de feminismo?», le ha preguntado a la socialista este jueves en el debate a 8, entre todos los candidatos con representación parlamentaria que se ha celebrado en TVE.

«Usted ha protegido a babosos», le ha recriminado, añadiendo en otro momento del debate «e importa violadores», en referencia a la inmigración masiva de inmigrantes ilegales procedentes de culturas como islam.

Nolasco, haciendo referencia al debate a dos que mantuvo el popular Jorge Azcón con Pilar Alegría, que ha calificado de «soporífero», el de Vox ha señalado que todas las aquellas cosas que, según Nolasco, Azcón «no había dicho» a la socialista, mientras hablaban en «politiqués».

«Por ejemplo, no dijo que el mayor enemigo de las mujeres es el PSOE», ha señalado, en referencia a la Ley del solo sí es sí, que pactó con Podemos, la misma formación con la que ha llegado a un acuerdo para tramitar el expediente de regulación express de inmigrantes ilegales.

Alegría ha interrumpido al candidato de Vox: «Señor, Nolasco, el mayor enemigo de las mujeres son los machistas». Nolasco ha continuado citando la exclusiva de OKDIARIO sobre «las pulseras antimaltrato low cost». «Las agresiones sexuales han aumentado un 192,6% en Aragón desde que Sáchez gobierna», ha añadido.

«Señor Nolasco, respetemos a todas las mujeres», ha continuado Alegría. «¿Usted habla de respeto a las mujeres?», le ha interpelado Nolasco. «¿Soltar violadores?», ha añadido. A lo que Alegría le ha contestado que «no les va a dar usted clases de igualdad a ninguna y menos a las mujeres e este país».

«Señora a Alegría, usted ha protegido a babosos. Es algo repugnante, y han acosado a compañeras. Y está importando el islam, que es un mayor peligro», ha añadido. A lo que la socialista le ha reprochado que no era cierto, a lo que le ha replicado que «hay incluso fotos», en referencia a la comida que Alegría tuvo con su amigo el presunto acosador Salazar en diciembre, que tuvo que finalmente que reconocer tras la presión mediática a la que se le expuso Alegría.