Vox exige la dimisión a Óscar Puente por Adamuz y los Rodalíes: «Su corrupción mata»

«Su corrupción mata», con estas duras se ha dirigido la senadora de Vox por Andalucía, Paloma Gómez, en su réplica de este jueves al al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha acudido a comparecer en el Senado por la tragedia de Adamuz (Córdoba) a petición del PP, cuya bancada lo ha recibido al grito de «dimisión», mientras el PSOE lo ha acogido con aplausos.

Vox ha exigido a Puente su dimisión señalándolo como «el máximo responsable» de las tragedias de Adamuz (Córdoba) y los Rodalíes en Cataluña, donde han perdido la vida 46 personas en total y ha causado decenas de heridos graves de distinta consideración. «Cuando sucede algo así, la pregunta no es sólo qué pasó, sino de quién dependía evitar que pasara», ha destacado: «Usted no puede esconderse».

«Por respeto a las víctimas, a sus familias y a la ciudadanía, que exige seguridad y no excusas. Su corrupción mata», ha lamentando en el Senado mirando al ministro Puente, siguiendo la línea marcada por el líder de Vox, Santiago Abascal, que lanzó a pocas horas de conocerse el trágico accidente y cuyas tres palabras se propagaron como la pólvora por redes sociales.

Gómez ha explicado al responsable de Transportes que «la responsabilidad política no se congela hasta que haya un informe, ni tampoco queda aplazada hasta que convenga». Porque, tal y como ha insistido la de Vox a Puente en el Senado, «se está pidiendo liderazgo, autocrítica y responsabilidad». Por ello, la de Vox ha denunciado que, tras el accidente, «no hubo una comparecencia inmediata asumiendo responsabilidades políticas» por parte del ministro Puente, sino que, por lo contrario, «hubo que esperar, minimizar, mentir, mirar al pasado y escudarse en tecnicismos».

Desde la tribuna del Senado, la de Vox ha afirmado que el accidente de Adamuz «no es sólo una tragedia humana: es también un fracaso político, y tiene responsables»: «Cuando ocurre un accidente grave en una infraestructura bajo responsabilidad del Estado, la pregunta no es solo qué pasó, sino quién debía evitar que pasara».

La senadora ha reprochado a Puente que se presente como «un ministro fuerte, escudándose detrás de una red social», y después «como un «ministro mentiroso, cuando hay muertos y heridos», lamentado que «exija confianza, pero tras una tragedia, se protege a sí mismo, y a su estructura».

Al comienzo del pleno, por su parte, el senador de Vox por Extremadura, Ángel Pelayo, ha manifestado su máxima condena ante la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no acudir a comparecer a la Cámara Baja: «46 muertos han bastado para conmover a Sánchez y comparecer en las Cortes».

Pelayo ha recordado la obligación del Jefe del Ejecutivo de «responder» a las preguntas que los senadores consideren, dado que Sánchez se ha ausentado en esta sesión, lo que ha provocado que el presidente del Senado, Pedro Rollán, le haya tenido que enviar una carta advirtiéndole de «consecuencias jurídicas» . «Ya dijo que estaba dispuesto a gobernar sin el concurso de las Cortes, y lo está haciendo». «Su actitud tiene un nombre que no es precisamente democracia», ha lamentado.