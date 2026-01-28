Vox denuncia el plantón de Marlaska en Bruselas por el caso Barbatre: «No puede seguir en el cargo»

Vox ha denunciado este martes «la cobardía política» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha denegado comparecer ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre la retirada de pruebas clave durante la misión europea que investigó los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate, donde la formación que lidera Santiago Abascal fue clave. Para Vox, la negativa de Marlaska a comparecer «confirma el intento de encubrimiento y agrava aún más su responsabilidad política».

El eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, ha denunciado en un vídeo en sus redes sociales que «el Parlamento Europeo exigió al ministro Marlaska que compareciera para dar explicaciones», recordando que «durante la investigación se ocultaron pruebas clave, como la patrullera en la que los guardias civiles tuvieron que salir a la mar, siendo abandonados a su suerte».

Tras conocer la negativa del ministro a compadecer por exigencia de Vox en el Parlamento europeo, Girauta ha sido contundente: «Un ministro que oculta pruebas y abandona a nuestros agentes no puede seguir siendo ministro. ¡Marlaska, cobarde, dimite!».

Marlaska en Bruselas por exigencia de Vox

La comparecencia de Marlaska había sido fijada para este 28 de enero, tras la aprobación en la reunión de coordinadores de la Comisión de Peticiones (PETI), de la iniciativa promovida por Vox. Sin embargo, Marlaska ha optado por no presentarse en Bruselas y eludir sus responsabilidades, «confirmando su estrategia de ocultación», señala Vox.

Desde la formación soberanista recuerdan que se trata de una decisión sin precedentes en una investigación europea de este calibre, fruto directo del trabajo de Vox para denunciar la obstrucción del Gobierno de Pedro Sánchez, «que trató de impedir que Europa conociera la verdad de lo ocurrido en Barbate».

El informe aprobado por el Parlamento Europeo confirma que hubo un intento de obstrucción de la investigación por parte del Gobierno socialista durante la misión a Barbate. Durante la misión europea se detectaron hechos de extrema gravedad que el Ejecutivo socialista intentó tapar. Entre ellos, la retirada de la patrullera implicada en los hechos antes de la llegada de los eurodiputados.

Así como la ocultación de documentación y pruebas relevantes, la falta de explicaciones sobre quién dio la orden y bajo qué criterios. Además del intento deliberado de impedir que la Unión Europea tuviera acceso a la verdad.

El documento aprobado por la Eurocámara incorpora las principales prioridades impulsadas por Vox:

Condena explícita a la obstrucción del Gobierno del PSOE, liderado por Pedro Sánchez.

Avances hacia el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesión de alto riesgo.

Llamamiento a armonizar en toda la UE los delitos de agresión e intimidación contra agentes.

Refuerzo de la cooperación y de los medios europeos contra el narcotráfico.

Es por esto que desde Vox exigen su dimisión o cese, pues aseguran que «un ministro que oculta pruebas, obstaculiza una investigación europea y abandona a policías y guardias civiles no puede continuar al frente del Ministerio del Interior».