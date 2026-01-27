Vox alerta en Bruselas de la regularización express de Sánchez: «Tendrá efectos en el espacio Schengen»

La delegación de Vox en Europa, liderada por Jorge Buxadé, ha anunciado una batería de medidas con el objetivo de paralizar la regulación express de cientos de miles de inmigrantes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prometido a Podemos con la aprobación del decreto este martes.

Ante la gravedad de este medida, Buxadé ha anunciado que Vox buscará el apoyo de todos sus socios en los gobiernos europeos –entre los que se encuentra Italia y Hungría– así como el resto de sus aliados políticos para que intervengan en el seno del Consejo de la Unión Europea.

El mensaje que han lanzado es claro: pese a que el decreto aprobado por Sánchez en el Consejo de Gobierno este martes es de competencia nacional, «tiene efectos directos» en el resto de países de Europa, como señala Buxadé. Dado que afecta a «la libre circulación, la seguridad y el correcto funcionamiento del espacio Schengen», explican desde Vox.

Para ello Vox ha enviado cartas a todas las representaciones europeas para recabar dichos apoyos. Desde la formación han anticipado que conforme reciban reacciones y posicionamientos, difundirán las respuestas, «con el fin de forzar un pronunciamiento claro de las instituciones europeas ante esta regulación express».

Además Vox –que lidera el grupo de Patriots en Europa– ha dirigido una carta al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, solicitando una reunión urgente para exigir cambios normativos.

Asimismo, la formación soberanista ha registrado una petición de debate urgente en la comisión LIBE del Parlamento Europeo, con el objetivo de que las instituciones europeas evalúen el impacto real de esta regularización acelerada sobre la seguridad interior, la cooperación policial y la libre circulación dentro de la Unión, señalan desde Vox, advirtiendo que si no se toman acciones por parte de las instituciones europeas, el resto de países de la Unión «sufrirán las consecuencias».

Buxadé, quien es así mismo coordinador Nacional Jurídico, ha advertido de que tan pronto se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Real Decreto, interpondrán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de España, solicitando así mismo la adopción de medidas cautelares. El líder europeo ha tachado al decreto express de “medida grosera y brutal” al aprobarse sin pasar por el Parlamento español, “contra los españoles e incluso contra aquellos residentes legales que están contribuyendo al crecimiento de la nación”.

En este sentido, Vox reclama «una reacción inmediata frente a una política que premia la ilegalidad, pone en peligro la seguridad nacional y debilita el control migratorio».

Precisamente cabe recordar que en 2024, el Parlamento Europeo aprobó el informe Buxadé –acuñado así por ser impulsado por el eurodiputado de Vox– para identificar a inmigrantes ilegales, así como para gestionar el asilo y la inmigración en la UE.

Una reforma crucial de la base de datos de Eurodac, que incluyó las huellas dactilares, imágenes faciales y documentos de viaje. Así como incluía alertas de seguridad para inmigrantes considerados de riesgo, bajándose la edad para la toma de datos de 14 a 6 años.