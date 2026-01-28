Abascal alerta de la regularización de inmigrantes express: «El PSOE quiere sustituir a nuestros votantes»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha alertado de lo que considera «el plan de Sánchez» en referencia a la regularización masiva y exprés de más de 500.000 inmigrantes ilegales tras el acuerdo alcanzado con Podemos este martes, aprobado en el Consejo de Gobierno. «El PSOE quiere sustituir a nuestros votantes», ha valorado, apuntando al más de medio millón de simpatizantes que los últimos análisis demoscópicos dan a la formación, en un significativo trasvase de votos del PSOE a otras formaciones, como Vox.

«Quieren sustituir a nuestros votantes», ha explicado en una estrategia a largo plazo que buscaría alterar el censo electoral en España: «Primero los regularizan, luego les dan las ayudas sociales y, dentro de un tiempo, les dan la nacionalidad con mucha facilidad». Abascal ha recordado que durante el Gobierno de Sánchez se han concedido 1 millón de nacionalizaciones. «Sabemos que quiere otro millón antes de que se pueda votar», ha añadido.

«Las tiranías desprecian a su propio pueblo», ha sostenido desde Vilarluengo, un pequeño municipio de la provincia de Teruel, en plena campaña por Aragón. Para Abascal las consecuencias de esta medida van a ser «muy graves»: «Ya en personas en toda África comprando el billete de las mafias», lamentando que el Gobierno de España «premie la ilegalidad». La regularización masiva de personas «colapsará el sistema español, así como agravará el problema de la inseguridad y la vivienda inaccesible, también en Aragón».

En este contexto, Abascal ha mostrado su sorpresa por la reacción del presidente en funciones y candidato del PP, Jorge Azcón, al ser preguntado por esta regularización. «No ha hablado de los problemas que se van a ocasionar», ya que «lo único que ha dicho es que esta es una medida que beneficia a Vox», ha denunciado. «Me sorprende que algunos todavía no se enteren», ha señalado en referencia a lo que subyace de la regulación express de inmigrantes.

Frente a ello, Abascal ha sido tajante: «No, esta medida no beneficia a Vox. Esta medida perjudica a todos los españoles», porque, ha insistido, «no se puede premiar la ilegalidad» ni «regularizar al que ha entrado ilegalmente en nuestro país».

El presidente de Vox ha denunciado la complicidad del PP con las políticas del Gobierno de Sánchez y ha recordado que los de Feijóo votaron «a favor de tramitar la regularización de medio millón de personas hace un año en el Congreso de los Diputados», así como también respaldaron acuerdos como Mercosur, pese a sus consecuencias para el campo español. «Ese es el problema de España», ha concluido Abascal, «un gobierno que es una mafia criminal y un PP que es una estafa y que miente a los españoles».

«Creo que es un problema verdaderamente aterrador que está ocurriendo en todos los lugares de España. Y es algo a lo que hay que decir basta», ha señalado. El líder de Vox ha contado el caso de un hostelero vecino de Teruel a quien le había propuesto una ONG habilitar su establecimiento para alojar inmigrantes ilegales.

«De camino hacia aquí hemos parado en un pequeño hotel rural para tomar un café y el dueño del hotel nos ha contado que le había llamado una asociación para decirle si quería tener el hotel lleno con pensión completa durante un año entero y diciéndole cuánto le iban a pagar», ha relatado.

«Cuando le dicen que se trata de traer inmigrantes, el hombre con mucha dignidad ha dicho no, porque él no quiere llevar eso a su pueblo, porque no quiere llevar esos problemas a su pueblo, aunque a él le beneficie económicamente», ha añadido.