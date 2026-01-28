Vox denuncia que «un extranjero» roba el bolso y 700 € a la madre de su diputada Pérez Moñino

Los hechos ocurrieron ayer martes por la noche en el Mercadona de Fuenlabrada, en el barrio de El Vivero-Hospital. Según ha denunciado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, el ladrón es una persona «extranjera posiblemente latinoamericano por el acento» tal y como ha explicado a este periódico la formación de Santiago Abascal. La portavoz de Vox en Madrid ha denunciado los hechos ante la policía y también lo ha hecho saber a través de sus redes sociales.

La madre de Isabel Pérez Moñino se encontraba en Mercadona cuando un varón se acercó a ella y le sustrajo el bolso. Posteriormente, usó su tarjeta para sacar 700 euros del cajero.

«La nacionalidad exacta no lo sabemos, la policía nos ha dicho que son bandas que utilizan el llamado método de la siembra, que entre varios engañan a la víctima, les hacen salir del coche bajo el pretexto de que se ha caído algo y le entran en el coche y roban todo, en este caso el bolso. Luego han ido a un cajero y han sacado 700 euros», denuncia la portavoz de la formación conservadora.

«No hemos tenido ni tiempo de cancelar la tarjeta y no sabemos cómo consiguieron el pin. A lo mejor, un tercero o cuarto estaba observando el pago con pin en el Mercadona. La última banda que operaba de la misma manera y fue ya detenida eran colombianos, pero la policía nos dice que no consiguen imputarles por organización criminal, así que entran por un lado, y al día siguiente están en la calle», asegura Pérez Moñino.

A través de sus redes sociales, la diputada de Vox ha aprovechado a mandar un mensaje al Gobierno de la nación y de la Comunidad de Madrid: «Esta es la España que tenemos, este es el Madrid de todos los acentos que defiende Ayuso, nosotros desde Vox vamos a cambiar esto porque no nos van a temblar el pulso para que los que vienen a delinquir a este país, se vayan al suyo.»