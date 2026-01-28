Ayuso: «Sánchez es corrupción de Estado porque mercadea con inmigrantes, presos, presupuestos y escaños»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado como una «trampa política» la regulación de 500.000 inmigrantes ilegales que el Gobierno de Pedro Sánchez llevará a cabo mediante un decretazo que no necesita la convalidación del Congreso de los Diputados. «Esto es corrupción de Estado porque el Gobierno está mercadeando presos, inmigrantes, presupuestos, escaños y asientos en empresas públicas y privadas previamente colonizadas». Así lo ha expresado la líder regional durante el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en San Sebastián de los Reyes.

«Este proceso es injusto con las personas que llevan en España tiempo trabajando, es un proceso que va contra la labor de policías y jueces y que está lleno de mentiras», añadía Ayuso. La presidenta también ha dejado claro que su gobierno no está a favor de regularizaciones masivas, pero tampoco de expulsiones masivas porque «nada exaltado lleva a buen puerto».

«Tenemos un Gobierno de la nación que quiere comprar a los jubilados, a las víctimas de los trenes, a los okupas y a la inmigración ilegal», señalaba durante la rueda de prensa celebrada este mediodía.

En este sentido, Ayuso ha señalado que la regulación de estos inmigrantes responde a «puro electoralismo», y que es «politiqueo barato, fanatismo e ilegalidad. Es una ocurrencia.»

La líder de los populares en Madrid ha advertido además de que las cifras que da el Gobierno de Sánchez (500.000 inmigrantes) no son reales porque «Funcas habla de 850.000 personas. Es una trampa política.»

Por otro lado, también ha alertado de que esta regularización generará «graves dificultades» para gestionar servicios públicos. «Esto va a redundar en un sobrecoste para la Administración porque ahora se van a añadir otras prestaciones a personas que ya se les atendía en los servicios de Urgencias o en la Educación Obligatoria», a la vez que ha cargado contra un Ejecutivo nacional que da cifras «a vuelapluma.»

«Estamos hablando de vidas y por eso consideramos que no hay derecho a tratarlo de esta manera», ha aseverado Ayuso, quien ha criticado que este proceso no pase por las Cortes y no se vincule al mercado de trabajo.

