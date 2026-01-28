Feijóo avisa a Sánchez que regularizar a medio millón de ilegales no tapará su «negligencia ferroviaria»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha reprochado al presidente Pedro Sánchez su pacto con Podemos para la regularización de casi medio millón de inmigrantes. A su juicio, se trata de una nueva «irresponsabilidad», contraria incluso a las normativas europeas, que no servirá para tapar su «negligencia ferroviaria».

El jefe del principal partido de la oposición a Sánchez, que ha retomado su papel en la campaña de las elecciones de Aragón para arropar a su candidato a la reelección, Jorge Azcón, no ha escatimado en duros reproches contar las que ha acusado de «cortinas de humo» del Gobierno central para no tener que rendir cuentas por la crisis del ferrocarril en España.

Desde el municipio aragonés de Figueruela (Zaragoza), Feijóo ha señalado que el Ejecutivo «no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país». «Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso, y condicionadas, caso a caso», ha asegurado. Con todo, ha reprochado que hayan creado una «alfombra roja» para convertir la ilegalidad «en una forma de residir en nuestro país».

A juicio del líder popular, el pacto sellado este pasado martes con Podemos se trata de una decisión «doblemente irresponsable» a la que se suma la conocida como «Ley de nietos» que ha criticado esté otorgando la nacionalidad española a casi dos millones de personas. Esta regularización, ha destacado, «no puede ser que de manera simultánea a incirporar un permiso de residencia a más personas».

«Si cree que se va a dejar de hablar de la negligencia ferroviaria de los últimos años por esta inmigración irregular se equivoca», ha advertido Feijóo a Sánchez. «Es una falta a la inteligencia de todos los españoles», ha asegurado. Y una regularización que ha recordado que incluso «va en contra de la mayoría que hay en el Congreso y contra la política europea pactada entre los estados miembros».

Crisis ferroviaria

El presidente del PP también ha cargado contra el Gobierno de Sánchez al señalar que haya que tenido que ocurrir una tragedia, como las de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han saldado con la cifra de 46 víctimas mortales.

«Ha tenido que ocurrir algo trágico para que trascienda la realidad del ferrocarril español», ha criticado Feijóo. En este sentido, ha puesto el foco en el «miedo» y la «desconfianza» que ha generado el Ejecutivo al negar información sobre los accidentes a los españoles.

«El Gobierno puede dar las vueltas que quiera para aprobar intentar tapar el bulto, pero la realidad se ha impuesto: los maquinistas han avisado de forma reiterada y se les ignoró y eso ha conllevado a las muertes que hemos sufrido», ha destacado el presidente del PP.

Feijóo sostiene que el Ejecutivo «mintió». En este sentido, les acusó de hacer una «obra de retales» y difundir informaciones erróneas incluso a los periodistas. Un hecho, ha acusado, que «no es perdonable». «España está viviendo la peor crisis ferroviaria de su historia», ha asegurado.

«No es normal que hayan tenido que morir 46 personas para que se rebaje la velocidad en las vías», ha reseñado. «No es normal que los que conducen trenes todos los días tengan que advertir del estado de las vías», ha asegurado a lo que ha sumado que el presidente Sánchez haya sido el gran desparecido en la gestión de esta catástrofe.