Llorca destaca la estabilidad institucional con Vox y los de Abascal ven ratificado el pacto

Juan Francisco Pérez Llorca ha destacado tras su reunión con el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, la estabilidad institucional que la formación de Abascal ha dado a la legislatura. Y Vox, a su vez, ha calificado la reunión con Pérez Llorca de «muy cordial». «Estamos satisfechos de que mantenga y se ratifique» con el conocido como pacto de las Cortes. Es decir, el alcanzado por los populares y Vox y que propició la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. La reunión entre Pérez Llorca y José María Llanos se enmarca en la batería de encuentros que el President está teniendo con los portavoces parlamentarios. En ella, se ha ratificado el rechazo al Pacto Verde europeo, la reducción del gasto público innecesario, la bajada de impuestos, sobre todo en el ámbito de la vivienda y para los más jóvenes. Y, también, las medidas frente a la inmigración ilegal y para combatir la inseguridad. Pero, sobre todo, la necesidad de urgir al Gobierno para que ejecute las obras hídricas que necesita la Comunidad Valenciana. Una cuestión que que para Vox y para el PP es de una trascedencia enorme. De las más importantes.

Pérez Llorca y José María Llanos tienen buena sintonía desde que ambos coincidieron como portavoces de PP y Vox en las Cortes Valencianas. Al punto, que el síndico de Vox, tal como publicó OKDIARIO, no dudó en destacar en su día públicamente que «Juanfran me cae muy bien». Aquella valoración tenía su razón de ser: los pactos entre ambos siempre se han cumplido. Y, ahora, también.

De hecho, Pérez Llorca ha significado la apuesta común de ambas formaciones por la rebaja fiscal y la defensa del sector primario y del agua. Y ha expresado, también, las coincidencias en una política migratoria «eficaz, eficiente y coherente frente a la improvisación del Gobierno de España». En lo que ha sonado a una referencia al acuerdo de los socialistas con Podemos, de este lunes, para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales a través de un decretazo, como ha avanzado OKDIARIO.

No obstante lo dicho, Vox va a seguir realizando un seguimiento continuo de la aplicación de los acuerdos. Y, también frente a la intención de Sánchez de regularizar 500.000 inmigrantes. Así, Vox ha pedido a Pérez Llorca que exija al Gobierno que se publiquen las estadísticas sobre la delincuencia y la posible relación de esa delincuencia con la inmigración ilegal «y masiva». Y que se apliquen las políticas de vueltas a sus países de origen.

También, ha transmitido Vox a Pérez Llorca que ha presentado preguntas de control en las Cortes Valencianas para conocer cuál es la seguridad en los centros que acogen a los menores inmigrantes no acompañados, los menas. En este sentido, Vox ha presentado, además, una iniciativa sobre la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales.