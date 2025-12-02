Vox felicita al nuevo presidente valenciano pero advierte que su apoyo «no es un cheque en blanco»

Vox, que con el voto de sus 13 diputados en las Cortes Valencianas ha respaldado decisivamente la elección de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, ha advertido este martes que su apoyo «no es un cheque en blanco». A la vez que le ha recordado que «debe cumplir» los acuerdos adquiridos con su formación.: «Que cumpla con los acuerdos con Vox y sepa estar a la altura», ha pedido el síndico portavoz de Vox en la Cámara, José María Llanos a Pérez Llorca. «Le vamos a fiscalizar desde ya. Nuestro apoyo no es un cheque en blanco», ha insistido Llanos.

José María Llanos ha expresado que en Vox «no damos cheques en blanco». Y ha recordado que los diputados de la formación «representamos a los ciudadanos, y lo que ellos nos digan es lo que vamos a hacer». Así, el síndico de Vox ha avisado de que «fiscalizaremos, vigilaremos y apoyaremos todo aquello que sea bueno para los valencianos».

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas ha explicado que el apoyo de su formación «no puede ser» un cheque en blanco. Y, en este sentido, ha contrapuesto los acuerdos alcanzados en la Comunidad Valenciana coon Juan Francisco Perez Llorca frente al caso de Extremadura, de donde ha dicho que su actual presidenta, María Guardiola, «ha obligado a los extremeños a pagar unas elecciones porque no quería llegar a acuerdos con Vox».

Partido Popular y Vox han reflejado en en la Comunidad Valenciana la mayor sintonía entre ambas formaciones en toda España. Un territorio en el que han alcanzado también dos acuerdos de gobierno para la Generalitat; han pactado dos presidentes en sólo 30 meses, así como acuerdos en las tres capitales: Alicante, Castellón y Valencia, además de en Elche.

Los acuerdos entre ambas formaciones en la Comunidad Valenciana se fundamentan en que comparten lo esencial, tanto en lo referente a a hacer frente al sanchismo y a la izquierda, como en lo tocante la labor de ejecutar la reconstrucción tras la DANA. Pero, también, en que lo acordado se ha cumplido.