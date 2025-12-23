La AEMET avisa sobre la posibilidad de nieve en la Comunidad Valenciana: esta son las zonas afectadas

La Comunidad Valenciana volverá a vivir un día de frío previo a la Navidad. Este martes 23 de diciembre volverá a ser un día con cielo nuevo, posibilidad de lluvia, heladas y rachas fuertes de viento. La AEMET también ha confirmado que la cota de nieve irá ascendiendo hasta los 1.200 metros a lo largo del día. Así que lo normal sería que la nieve no aparezca en el interior de la Comunidad Valenciana. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para el día de hoy.

La semana de la Navidad estará marcada en la Comunidad Valenciana por el frío y el tiempo adverso. La AEMET ha avisado de las fuertes rachas de viento que se pueden suceder en el interior de la provincia de Castellón y también de las posibles heladas que se puedan suceder. Tampoco se descarta la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

La AEMET también ha avisado sobre la posibilidad de que nieve en la Comunidad Valenciana, principalmente en la provincia de Castellón. En el interior, la posibilidad se fija en un 10% durante las primeras horas del día. «La cota de nieve subirá de 600-800 m a primeras horas hasta 1000-1200 m al final del día», ha informado la AEMET en su predicción sobre si nevará en la Comunidad Valenciana este martes 23 de diciembre.

Los puntos más fríos de la Comunidad Valenciana volverán a ser el interior de Castellón, donde se llegará a los 0 ºC en Morella, y en la provincia de Valencia, Requena, donde también se registrarán temperaturas de 0 ºC. En la capital de la Comunidad Valenciana las máximas serán de 15 ºC durante el día y de 7 ºC durante la noche.

En Alicante, las mínimas de la provincia estarán en Alcoy, donde se llegará a los 2 ºC. En la capital, las máximas serán de 16 ºC y las mínimas durante la noche serán de 6 ºC.

¿Nieve en la Comunidad Valenciana?

La AEMET ha avisado sobre los fenómenos adversos que se pueden procudir en la Comunidad Valenciana. «No se descartan rachas muy fuertes del noroeste en el interior norte de Castellón», informa.

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 23 de diciembre es la siguiente:

Cielo nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en la mitad sur. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve subirá de 600-800 m a primeras horas hasta 1000-1200 m al final del día. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas locales débiles en zonas del interior. Viento flojo, ocasionalmente moderado, de componente oeste; no se descartan rachas muy fuertes del noroeste en el interior norte de Castellón.