Alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por lluvias y tormentas. La AEMET ha decretado avisos por chubascos moderados, fuertes y persistentes en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Se espera que la borrasca Emilia deje precipitaciones a su paso por el Mediterráneo durante la mayoría de este martes 16 de diciembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla en todos los puntos de la Comunidad Valenciana. Las lluvias más fuertes se esperan en Castellón, donde puede haber una precipitación acumulada de 80 mm en el litoral sur de la provincia. En Valencia y Alicante, el acumulado en una hora puede ser de 20 mm, tanto en el interior como en la costa.

«Cielo muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en ligero descenso», ha confirmado la AEMET sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se pueden suceder en la provincia de Castellón, que será el punto de la Comunidad Valenciana más afectada por las lluvias.

Cielo muy nuboso, con chubascos moderados en general, que pueden ser fuertes y, en Castellón, persistentes. Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en descenso. Viento flojo de dirección variable, salvo en los litorales de Valencia y Castellón, donde será del este y noreste flojo a moderado.