La AEMET pide que nos preparemos: lo que llega a la Comunidad Valenciana a partir de mañana no es normal

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su pronóstico del tiempo en la Comunidad Valenciana, donde se esperan temperaturas bajas, bancos de niebla, brumas y heladas localizadas en algunas zonas. De cara al fin de semana, la Aemet indica que podrían producirse episodios de lluvia en la Comunidad Valenciana, afectando a varias provincias.

En cuanto a la previsión del jueves en Valencia, Alicante y Castellón, se anticipa un cielo mayormente nuboso en Valencia y Alicante, mientras que en Castellón habrá intervalos de nubes. Por la mañana y al final del día se esperan brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el interior norte, con heladas débiles, y se mantendrán estables en el resto del territorio. Las máximas bajarán en general, aunque de forma ligera, en el litoral central y sur de Alicante. Los vientos soplarán moderados del nordeste en el litoral alicantino y de forma variable y más floja en el resto, con rachas de nordeste en el litoral norte y central durante las primeras horas del día.

Viernes con brumas y nieblas en la Comunidad Valenciana

Para el viernes en la Comunidad Valenciana, la AEMET prevé un cielo mayormente nuboso, con brumas y nieblas matinales y al final del día en el interior de la región. Se esperan precipitaciones débiles, especialmente en la mitad sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante, aunque podrían registrarse de forma dispersa en otras zonas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, con heladas ligeras en el interior norte, mientras que las máximas descenderán ligeramente, sobre todo en el interior de la mitad norte. El viento soplará flojo y variable, predominando del este por la tarde, aumentando a nordeste moderado en el litoral durante las últimas horas.

Precipitaciones y niebla para el fin de semana

Respecto al fin de semana en la Comunidad Valenciana, el sábado se espera una jornada con cielo muy nuboso, con precipitaciones en la mitad sur de Valencia y el extremo norte de Alicante, mientras que en el resto serán más débiles y dispersas. Las temperaturas mínimas registrarán un ascenso, que podría ser notable en algunas zonas del litoral central, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán del nordeste, moderados en el litoral y flojos en el resto, con rachas más fuertes en Valencia y Alicante.

Para el domingo, el pronóstico del tiempo indica un cielo muy nuboso con precipitaciones en la mitad sur de Valencia y el extremo norte de Alicante, siendo más débiles y dispersas en otras zonas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, mientras que el viento continuará del nordeste, con intensidad moderada en el litoral y floja en el resto del territorio.