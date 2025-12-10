La AEMET exime a la Comunidad Valenciana: así será el tiempo en Alicante, Valencia y Castellón

Este miércoles 10 de diciembre será un día lluvioso en España, pero la AEMET ha confirmado que las lluvias no aparecerán en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha descartado las precipitaciones en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. También predice que las máximas irán de ligero descenso, llegando a los 20 ºC en algunos puntos del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Pese a que la lluvia será protagonista en el resto de España, la Comunidad Valenciana vivirá otro día soleado, según ha confirmado la AEMET en su predicción del tiempo para este miércoles 10 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de temperaturas mínimas sin cambios y un «ligero descenso» en las máximas en Alicante, Valencia y Castellón. También ha avisado de «posibles brumas matinales en los extremos norte y sur del litoral».

Las máximas de la Comunidad Valenciana estarán en la provincia de Alicante, llegando los termómetros a los 20 ºC en Denia. En la capital de la Costa Blanca se tocarán los 19 ºC y las mínimas serán de 10 ºC. En el interior, en Alcoy se llegará a los 19 ºC durante las primeras horas de la tarde y las mínimas serán de 8 ºC durante la noche. En Elche las mínimas serán de 8 ºC y en Orihuela se llegará a los 7 ºC.

En Gandía también se llegará a los 20 ºC, siendo la máxima en la provincia de Valencia. En la capital sea llegará a 19 ºC y la mínima será de 11 ºC. «Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en descenso en el interior sur y en ligero descenso o sin cambios en el resto», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia durante este miércoles 10 de diciembre.

En Castellón capital, la máxima durante el día también será de 20 ºC, mientras que estas caerán hasta los 14 ºC en el interior, concretamente en Morella. En esta zona las mínimas durante la noche bajarán hasta los 4 ºC en las horas más frías de la noche. «Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste por la mañana, tendiendo por la tarde a nordeste flojo en el litoral», confirma la AEMET.

La AEMET confirma el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este miércoles 10 de diciembre:

Intervalos nubosos en el interior y poco nubosos con nubes altas en el resto. Posibles brumas matinales en los extremos norte y sur del litoral. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo al final del día a nordeste flojo, ocasionalmente moderado en el litoral.