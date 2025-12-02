La AEMET confirma el giro en el tiempo en la Comunidad Valenciana: precipitaciones y heladas

Precipitaciones y heladas en la Comunidad Valenciana para este martes 2 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de los fenómenos atmosféricos adversos que se producirán principalmente en la provincia de Castellón durante la jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 2 de diciembre.

La Comunidad Valenciana ha iniciado diciembre sin grandes cambios en las temperaturas, pero sí con precipitaciones débiles y heladas, principalmente en el interior de la provincia de Castellón. La AEMET ha avisado que esto ocurrirá en el interior norte de esta provincia durante el martes 2 de diciembre. «Intervalos nubosos. Posibles precipitaciones débiles y dispersas por la tarde, que serán más probables en el interior. Temperaturas con pocos cambios, con heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente oeste por la tarde», ha informado.

Con respecto a las temperaturas, las mínimas bajarán hasta los 1 ºC en Morella, mientras en la capital los termómetros marcarán 7 ºC en las horas más frías de la noche. En la capital, las temperaturas llegarán a los 17 ºC en las primeras horas de la tarde. En Valencia tampoco se descartan heladas en el interior, donde se llegará a los 2 ºC en Requena. En la capital las temperaturas serán más plácidas, con 18 ºC durante la tarde y 8 ºC en las horas más frías de la noche.

Las temperaturas serán más amables en la provincia de Alicante, donde incluso se llegará a los 20 ºC en algunos momentos del día en Alicante y Elche. En Denia y Orihuela las máximas serán de 19 ºC. Las mínimas de la zona estarán en Alcoy, donde se llegará a los 5 ºC en las horas más frías de la noche. «Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste, moderado en el litoral y flojo en el interior», predice la AEMET sobre el tiempo en el sur de la comunidad.

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 2 de diciembre:

