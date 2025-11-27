El BOE lo confirma: éste es el puente de 3 días que llega a la Comunidad Valenciana

Ya huele a Navidad en la Comunidad Valenciana, pero los ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón podrán disfrutar de un puente en los próximos días. El lunes 8 de diciembre será festivo en la Comunidad Valenciana, y en el resto de España, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción. De esta manera, la mayoría de los valencianos podrán disfrutar de un puente de hasta 3 días en la primera semana del mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el puente que llega a la Comunidad Valenciana.

Antes de la Navidad, llega a España el puente más esperado del año, que en este año 2025 es algo menor, ya que el 6 de diciembre, en el que se celebra el Día de la Constitución, cae en sábado. Esto evita la posibilidad de que haya un macropuente en todos los puntos de España, así que los españoles se tendrán que conformar este año con un puente de 3 días, ya que el Día de la Inmaculada Concepción cae en lunes.

El puente que llega a la Comunidad Valenciana

Así que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana podrán disfrutar de un puente de tres días que se extenderá desde el viernes, día lectivo y laborable, hasta el martes. De esta forma, escolares, funcionarios y la mayoría de los trabajadores podrán disfrutar de tres días de asueto durante el sábado, domingo y lunes. Este será el último puente antes de la llegada de la Navidad y es un clásico que los ciudadanos aprovechen estos días para desplazarse a otros puntos de la península para ver el alumbrado, comprar lotería o hacerse con los últimos regalos antes de la Navidad.

El puente que llega a la Comunidad Valenciana será de tres días, ya que el lunes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción que, según se puede leer en el BOE, como el resto de festivos nacionales, son «días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables». El próximo día festivo que habrá en la Comunidad Valenciana antes de que finalice el año será el próximo miércoles 25 de diciembre, día en el que se celebra la Natividad del Señor.

El calendario laboral en 2026

La Generalitat Valenciana publicó hace unas semanas el calendario laboral de 2026 en el que se especificaron todos los festivos y puentes en la Comunidad Valenciana de cara al próximo año. Como suele ser habitual, este calendario estará compuesto de 14 días festivos de carácter retribuido y no laborables. De estos 14 días, ocho serán nacionales no sustituibles, cuatro serán festivos que deciden las comunidades autónomas y dos festivos locales. Así que el calendario laboral de la Comunidad Valenciana para 2026 queda estipulado de la siguiente manera:

1 de enero: Año Nuevo.

6 de enero: Epifanía del Señor.

19 de marzo: San José.

3 de abril: Viernes Santo.

6 de abril: Lunes de Pascua.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

24 de junio: San Juan.

15 de agosto: Asunción de la Virgen

9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana.

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Natividad del Señor.

Los tres festivos elegidos por la Comunidad Valenciana serán los siguientes: