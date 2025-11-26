La Comunidad Valenciana sigue en alerta: la AEMET avisa por el viento y «olas de tres metros»

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por viento. La AEMET avisa sobre las fuertes rachas de viento que se producirán durante buena parte del día en el litoral norte de la provincia de Alicante y en Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado un descenso de las temperaturas y la posibilidad de heladas en el interior norte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 26 de noviembre.

«Posibles rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas expuestas del norte de Castellón, sin descartarse en el litoral de Alicante». Así ha avisado la AEMET sobre la alerta amarilla declarada en la Comunidad Valenciana por el viento, que afectará a la provincia de Castellón y el litoral norte de Alicante.

En Castellón se esperan rachas máximas de viento de 80 km/h desde las 10.00 horas de este miércoles 16 hasta las 23.59 horas. En la provincia de Alicante se ha decretado la alerta entre las 00.00 horas y las 14.59 horas en el litoral norte por fuertes rachas de viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres metros.

La AEMET también ha confirmado un descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 26 de noviembre. «Temperaturas en descenso, produciéndose las mínimas al final del día y con probabilidad de heladas débiles en el interior norte», dice la Agencia Estatal de Meteorología. Estas temperaturas bajarán hasta los 1 ºC, con máximas de 7 ºC durante el día. En la capital de la provincia se llegará a una mínima de 10 ºC.

En Valencia, las mínimas serán de 1 ºC en Requena y 3 ºC en Onteniente. En la capital se llegará a unas mínimas durante la noche de 8 ºC y unas máximas durante el día de 17 ºC. En Alicante las mínimas registradas serán de 4 ºC en el interior, en Alcoy. En Alicante los termómetros también bajarán hasta los 9 ºC en las horas más frías de la noche.

Alerta en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 26 de noviembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos por la mañana en el interior de la mitad norte. Temperaturas en descenso, produciéndose las mínimas al final del día y con probabilidad de heladas débiles en el interior norte. Viento moderado del noroeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de Castellón durante la jornada, y que no se descartan en el litoral de Alicante y tendiendo a amainar por la tarde en la mitad sur.