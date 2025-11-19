Llega el frío a la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa de temperaturas bajas y heladas

Llega el frío a la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de la llegada a España de una masa de aire de origen ártico y esto repercutirá en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, especialmente de esta última. En el norte de la Comunidad Valenciana los termómetros caerán hasta los -2 ºC en las horas más frías de la noche. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 19 de noviembre.

«Una masa de aire de origen ártico alcanzará España dando lugar a un acusado y generalizado descenso de las temperaturas hasta el fin de semana». Esto confirmó hace unos días la AEMET con respecto a la masa de aire que helará España en los próximos días, en los que se vivirán días más propios del invierno con frío, nieves y heladas en la península ibérica. El frío también llegará a la Comunidad Valenciana este miércoles 19 de noviembre, en el que los termómetros bajarán incluso de los 0 ºC en la provincia de Castellón.

Concretamente en la localidad de Morella, en la que se llegará a los -2 ºC en las horas más frías de la noche. En Castellón las mínimas serán de 9 ºC y en Vinarós de 8 ºC. Las máximas durante el día en esta provincia llegarán a los 18 ºC en la capital y en los puntos más fríos de la zona a 9 ºC. «Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso o sin cambios; heladas débiles en puntos del interior», ha avisado la AEMET sobre el frío en Castellón.

A Valencia también llega el frío, pero los termómetros se quedarán en positivo en el interior, donde las mínimas serán de 1 ºC en Requena. En la capital se llegará a los 8 ºC durante la noche con máximas de 19 ºC durante el día. En Onteniente las mínimas también serán de 6 ºC en un día de frío en la Comunidad Valenciana y la provincia de Valencia.

En Alicante las temperaturas serán algo más cálidas, pero también será un día frío, especialmente por la noche. En la capital, la máxima será de 22 ºC y las mínimas de 9 ºC, mientras que en el interior los termómetros caerán hasta los 6 ºC en el interior, concretamente en Alcoy. «Cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas e intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado de componente oeste», dice la AEMET con respecto al tiempo de este miércoles 19 de noviembre en la Comunidad Valenciana.

Frío y heladas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 19 de noviembre:

