Nochevieja en Madrid: 1.237 incidencias, dos incendios graves y una mujer en estado crítico

Madrid ha cerrado la Nochevieja con un número de incidentes ligeramente superior a años anteriores, aunque los servicios de emergencia califican la jornada como «dentro de lo normal». La Policía Municipal gestionó 1.237 incidencias entre las 22:00 horas del 31 de diciembre y las 8:00 del 1 de enero, mientras que SAMUR-Protección Civil realizó alrededor de 200 intervenciones.

La buena noticia es que no se registraron heridos por arma blanca durante toda la noche, un dato que contrasta con Nochevieja anteriores. Las celebraciones de la San Silvestre Vallecana y las campanadas en la Puerta del Sol transcurrieron con normalidad y sin incidentes graves.

La mayoría de las 1.237 incidencias atendidas por la Policía Municipal estuvieron relacionadas con ruidos, sumando 187 intervenciones por quejas vecinales y problemas con locales de ocio. Los agentes realizaron numerosas inspecciones en establecimientos para controlar horarios, acceso de menores y aforos, imponiendo más de una veintena de sanciones administrativas leves.

Además, hubo 24 intervenciones por consumo de alcohol en la vía pública. En el ámbito de la seguridad ciudadana, se registraron 8 hurtos, 17 robos con fuerza, 77 peleas y agresiones, y 3 accidentes de tráfico con heridos.

Una mujer en estado muy grave

El incidente más dramático de la noche se produjo pasadas las cuatro de la madrugada en una vivienda de un tercer piso de la calle Cobalto, en Villaverde, donde se desencadenó un incendio.

Dos hermanos de entre 20 y 25 años fueron rescatados por la fachada mediante escala y atendidos por SAMUR por intoxicación leve. Pero la madre fue hallada en parada cardiorrespiratoria. Los bomberos iniciaron la reanimación hasta la llegada de SAMUR, que logró revertir la parada. La mujer fue trasladada en estado muy grave al Hospital La Paz, mientras que su pareja fue llevada en estado grave al Hospital de Getafe.

Sobre la 01:15 horas se produjo otro incendio relevante en unas naves industriales de la calle Boyer, en Vicálvaro. El fuego comenzó en contenedores exteriores que almacenaban asientos de aviones y se propagó a dos naves colindantes. Quince dotaciones de Bomberos lograron frenar la propagación antes de que alcanzara una tercera nave, sin heridos y solo daños materiales. En total, los Bomberos realizaron 73 intervenciones, el 60% relacionadas con incendios en contenedores, la mayoría provocados en la zona centro-sur de Madrid.

200 asistencias de SAMUR

SAMUR-Protección Civil atendió alrededor de 200 casos durante la noche. De ellos, 32 fueron por intoxicaciones etílicas y 15 por agresiones en entornos de discotecas y locales de ocio. El caso más grave fue un atropello en la confluencia de Fuente Carrantona con Hacienda de Pavones, donde un joven de 22 años sufrió un traumatismo facial grave.

Durante la San Silvestre se realizaron cuatro asistencias sin traslado, y en las campanadas de la Puerta del Sol se contabilizaron nueve asistencias, también sin necesidad de hospitalización.

Menos basura en Sol que el año pasado

El dispositivo de limpieza en la Puerta del Sol recogió 33.450 kilos de residuos, 600 kilos menos que en la Nochevieja anterior. El Ayuntamiento incrementó el personal de limpieza en un 14% y los medios mecánicos en un 35%, logrando que la ciudad recuperara la normalidad pocas horas después de las celebraciones.