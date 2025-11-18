Otro bajón de temperaturas en la Comunidad Valenciana: la AEMET lanza un aviso

Las temperaturas siguen en descenso en la Comunidad Valenciana este martes 18 de noviembre. La AEMET ha confirmado otro bajón de las máximas en el Mediterráneo y también ha lanzado un aviso por las fuertes rachas de viento que pueden aparecer en la provincia de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 18 de noviembre y el aviso de la AEMET.

La AEMET ha confirmado otro descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana en una semana en la que aparecerá el frío en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Después de un inicio del otoño marcado por temperaturas primaverales, parece que en esta penúltima semana de noviembre llegan las temperaturas gélidas al Mediterráneo. «Temperaturas en descenso, salvo las máximas en el norte de Castellón, donde podrían ascender ligeramente», ha pronosticado la AEMET.

En Valencia capital, las máximas se quedarán en 19 ºC durante las primeras horas de la tarde y las mínimas caerán hasta los 10 ºC. El frío llegará a la zona interior, donde en Requena las máximas serán de 13 ºC y los termómetros descenderán hasta los 3 ºC. En Onteniente, durante las horas más frías de la noche, se tocarán los 7 ºC. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso ligero. Viento flojo de componente oeste, que rolará al este en horas centrales», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia.

Descenso de temperatura los próximos días y tiempo invernal a partir del jueves a causa de la entrada de una masa de aire muy frío de origen ártico.

Los días más fríos serán el viernes y sábado, con tendencia a recuperarse a partir del domingo.

Temperaturas máximas previstas. pic.twitter.com/rthCW63aMA — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) November 17, 2025

En Alicante también habrá descenso de las temperaturas, llegando a una máxima de 20 ºC en la capital, donde las mínimas serán de 10 ºC. El punto más frío de la provincia estará en el interior, donde se llegarán a los 7 ºC en Alcoy. En Elche y Orihuela los termómetros caerán hasta los 8 ºC. «Viento flojo a moderado del norte en el litoral norte, con tendencia a componente oeste al final del día; en el litoral sur será flojo de componente oeste, rolando a este en horas centrales; y en el resto flojo de componente oeste», dice el aviso de la AEMET sobre el viento.

El aviso de la AEMET con el viento

La AEMET ha lanzado un aviso sobre el viento en la provincia de Castellón. «No se descartan rachas de viento muy fuertes en el norte de Castellón en zonas expuestas», ha señalado la AEMET con respecto a los fenómenos significativos adversos que se pueden producir en esta zona de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas también irán a la baja en Castellón, donde habrá mínimas de 0 ºC en Morella, la zona que será la más fría de la Comunidad Valenciana. En Castellón la máxima será de 18 ºC y la mínima de 10 ºC.

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 18 de noviembre:

Cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas al final de la jornada en puntos del litoral. Temperaturas en descenso, salvo las máximas en el norte de Castellón, donde podrían ascender ligeramente. Viento flojo de componente oeste, ocasionalmente moderado en el litoral, girando a noreste en horas centrales en los litorales de Castellón y Valencia, y a componentes este en el de Alicante; puede haber alguna racha muy fuerte en el interior del tercio norte de Castellón.