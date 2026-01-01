Netflix dice adiós a la serie española de 2025 que prometía arrasar y no hay vuelta atrás

Cada año las plataforma de streaming deciden cancelar aquellas series que no han funcionado como deseaba. Por ejemplo, Netflix por ahora ha cancelado este 2025 El refugio atómico, Pulso, Aguas turbias, FUBAR, Territorial, Reclutas y Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft y nos acabamos de enterar de que se une también Olympo. Esta serie deportiva ambientada en un centro de alto rendimiento era una de las series más esperadas de la plataforma para 2025, pero Netflix ya ha anunciado que no tendrá una segunda temporada. Lo curioso es que Olympo llegó a ser la serie más vista en España en Netflix y también en todo el mundo en la categoría de habla no inglesa. Pero está claro que la empresa de la gran N roja no le ha visto suficiente potencial para que tenga una segunda temporada y la ha abandonado a su suerte sin un final concluyente y la justificada decepción de sus seguidores.

Por ahora todo apunta a que la cancelación de esta prometedora serie se debe a decisiones estratégicas de la plataforma y sus seguidores se tendrán que conformar sin ver cómo termina esta historia. Las sospechas sobre la futura cancelación de Olympo en diciembre saltaron cuando en una de las redes sociales de Previously Serie informó que Clara Galle y Agustín Della Corte no habían recibido ninguna comunicación para retomar el proyecto seis meses después de su estreno y que, además, los equipos creativos ya estaban involucrados en otros trabajos.

Está claro que las razones de la cancelación de Olympo no tienen que ver con la audiencia de la serie ya que logró permanecer 5 semanas en el top 10 global de la plataforma, acumuló 113.3 millones de horas vistas y alcanzó 17.7 millones de visionados completos. Pero quizás sí ha pesado que la serie ha recibido comentarios positivos de la crítica y los usuarios de Netflix, pero también muchas negativas.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Olympo?

Esta serie creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad para Netflix se estrenó el pasado 20 de junio y cuenta la historia de un grupo de jóvenes atletas de élite del Centro de Alto Rendimiento Pirineos que tienen que luchar para mantener o superar sus marcas. La protagonista es Amaia Olaberria (Clara Galle), la perfeccionista capitana del equipo de natación sincronizada, que sufre una gran decepción cuando su mejor amiga, Nuria Bórgues (María Romanillos), la supera por primera vez.

Amaia comienza a sospechar que algo raro está pasando en este centro de rendimiento deportivo y que algunos de ellos están mejorando su rendimiento sin ninguna explicación. La capitana del equipo de natación sincronizada no parará hasta descubrir qué está pasando en el Centro de Alto rendimiento Pirineos. Pronto descubrirá que tiene que ver con una sustancia azul indetectable que es distribuida entre los atletas.

Los puntos fuertes de esta serie

Lo primero que sorprendió a los seguidores de esta serie es la trama de misterio y suspense en la que sumergía a los espectadores desde el primer episodio. Algo raro estaba pasando en este centro de alto rendimiento, no queremos hacer spoiler por si alguien no ha visto todavía la serie, y su protagonista Amaia Olaberria no va a parar hasta descubrirlo.

Además, esta serie también sacaba a la luz problemas a menudo ocultados en el mundo del deporte como el dopaje, la competitividad extrema, los problemas de salud mental o la homofobia en el mundo del deporte.

También una de las fortalezas de esta serie era el reparto ya que esta serie contaba con actores como Clara Galle, a la que todos conocemos por su brillante interpretación del papel de Raquel Mendoza en la serie de películas originales de Netflix A través de mi ventana, A través del mar y A través de tu mirada, y a Eva Merino en El internado: Las Cumbres, la serie original de Prime Video. En esta ocasión da vida a la protagonista la cabezota capitana del equipo de natación sincronizada.

También tienen un papel de peso en la serie los actores Agustín Della Corte como Roque Pérez, Nuno Gallego como Cristian Delallave, Nira Osahia como Zoe Moral, María Romanillos como Nuria Bórgues, Martí Cordero como Charly Lago, Juan Perales como Sebas Senghor, Najwa Khliwa como Fátima Amazian, Andy Duato como Renata y Nicolás Furtado como Hugo Teixeira.

También están en el reparto los actores Juan López-Tagle como Jacobo Fuentes, Laura Ubach como Peque, Laura Moray como Jennifer Pina, Alexandra Prokhorova como Svetlana, Melina Matthews como Jana Castro, Mario de la Rosa como Javier Montes, Nerea Mazo como Claudia Tur y Sergi Mozo como Cruz, entre otros. Un grupo de actores jóvenes desconocidos en su mayoría que forman parte del reparto coral de esta serie cuya interpretación ha sorprendido a muchos espectadores.

Aunque la serie Olympo no va a contar con una segunda temporada, animamos a los que no hayan todavía podido verla a que aprovechen estos días de descanso, no vaya a ser que Netflix también decida al final eliminarla de su catálogo, como ya ha ocurrido con otras producciones.