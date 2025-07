Ni ‘Olympo’ ni ‘El juego del calamar’: éstas son las dos series que Netflix cancela y nadie se esperaba

Parecía que este 2025 Netflix se había relajado un poco con las cancelaciones de producciones, pero nos acabamos de enterar de que de nuevo ha decidido sacar de nuevo el hacha y ha anunciado que cancela dos de sus series más recientes. Por supuesto no son ni Olympo ni El juego del calamar que ha sorprendido a todos sus usuarios con su sorprendente final, sino La residencia de Shonda Rhimes que se estrenó el 20 de marzo de este año y la ficción médica Pulso protagonizada por Willa Fitzgerald que llegó a la plataforma el pasado 3 de abril. Según ha publicado Deadline estas dos series no han tenido buenas cifras de audiencia y Netflix ha decidido no apostar por ellas. Además, según esta última publicación, la plataforma de streaming no las mantendrá durante mucho tiempo en su catálogo. Una gran pérdida para muchos usuarios de Netflix que sí que han disfrutado con estas dos conocidas series y esperaban una segunda temporada.

Posiblemente una de las circunstancias que afectó al éxito de audiencia de estas dos series es que se estrenaron un poco después que la miniserie británica Adolescencia que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma. Esta producción se ha convertido en la serie limitada vista de Netflix. En sus primeros 4 días acumuló 24.3 millones de visualizaciones y durante la semana del 17 al 23 de marzo, sumó otros 42 millones de vistas, alcanzando un total de 66.3 millones en solo 11 días. Unas increíbles cifras con las que hay muy pocas series que puedan competir.

Está claro que competir con la serie Adolescencia era una misión imposible y que ha eclipsado a las que vinieron después como La residencia y Pulso y que era casi imposible competir con un fenómeno mundial. Por eso mismo, quizás Netflix debería dar a estas dos series una segunda oportunidad para que llamen la atención de los usuarios. Además, Netflix mantiene a la serie Fachadas en el limbo ya que por ahora no ha informado de si la renovará para una segunda temporada o si también la cancelará.

Dos series que van a desaparecer pronto de Netflix

La serie La residencia es una producción de Shonda Rhimes que, sin embargo, ha triunfado con producciones como Los Bridgerton o La reina Carlota. Además, La residencia está protagonizada por la conocida actriz Uzo Aduba (Orange Is the New Black) y tenía todas las papeletas para triunfar. La protagonista era una detective que tenía que investigar un asesinato en la Casa Blanca.

Aunque la propuesta era interesante, no ha enganchado a los suscriptores de la N Roja y algunos se han sentido decepcionados con esta prometedora producción. Puede haber influido que en ocasiones el ritmo de la serie en ocasiones era muy lento y que la investigación en la Casa Blanca se alargó demasiados episodios.

La otra afectada es el drama médico Pulso que está protagonizado por Willa Fitzgerald (Strange Darling) y Colin Woodell que están al frente de un grupo de residentes de Urgencias en un hospital de Miami. Por desgracia esta serie no ha llegado a la altura a The Pitt y Netflix ha decidido cancelarla. Hace un mes Netflix comunicó su decisión irrevocable a los responsables de esta producción. En ese momento Netflix debía anunciar sí se renovarían o no los contratos y tomó esta drástica decisión.

Otra serie que está en la cuerda floja

Además de estas dos producciones, también puede caer la comedia negra Fachadas, creada por Liz Feldman y protagonizada por las actrices Linda Cardellini y Lisa Kudrow. Una serie que se estrenó el pasado mes de diciembre y de la cual no tenemos ninguna noticia de que se renueve para una segunda temporada. En el reparto e la primera temporada estaban también los actores O.T. Fagbenle. Abbi Jacobson, Denis Leary. Poppy Liu. Teyonah Parris y Ray Romano, entre otros.

La primera temporada de esta serie está protagonizada por tres familias muy diferentes que compiten por comprar la misma villa de estilo español de los años veinte ya que están convencidos de resolverá todos sus problemas. Como ya han descubierto los vendedores, a veces la casa de tus sueños puede convertirse en una auténtica pesadilla.

Quizás la serie Fachadas no ha triunfado por su formato de antología, ya que parece que la idea es que en la siguiente temporada se ambientase en una casa distinta con otros personajes. De todas maneras, habrá que esperar hasta que Netflix anuncie la segunda temporada o la cancelación definitiva de la serie para saber qué es lo que va a pasar finalmente con Fachadas.

Esperemos que este sea el último anuncio de cancelaciones de series de la plataforma de streaming y que en lo que queda de año solo anuncie nuestras producciones. Cruzaremos los dedos.