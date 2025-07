Ni ‘Día Cero’ ni ‘Indomable’: ésta es la serie más vista de Netflix en 2025

Aunque a todos nos parecía que la serie más vista en el primer semestre podía ser Día Cero protagonizada por Robert de Niro o el recién estrenado western Indomable con Eric Bana, la plataforma de streaming Netflix acaba de confirmar en su informe del primer semestre de 2025 que la que más visualizaciones ha logrado es Adolescencia. Una intensa miniserie de Stephen Graham rodada en plano secuencia en la que se cuenta la historia de un adolescente de solo 13 años que mata a sangre fría a una compañera de instituto. Lo que más ha sorprendido es la forma en la que se ha rodado la serie y como el joven actor Owen Cooper interpreta a este complejo adolescente que llega a cometer un atroz crimen sin que nadie de su entorno lo pueda imaginar. La serie Adolescencia ha conseguido alrededor de 145 millones de horas de visualización entre enero y junio, convirtiéndose en la serie más vista de Netflix en este tiempo.

La plataforma de streaming anuncia cada seis meses las series y películas más vistas por los espectadores y aporta datos y cifras acerca de las visualizaciones de enero a junio. En total, según los datos de la plataforma de streaming, se han visto alrededor de 95.000 millones de horas mundiales de Netflix a lo largo de este periodo. La serie Indomable (Untamed) se estrenó el pasado 18 de julio y, aunque es una de las más vista, era difícil que pudiese acumular las cifras de las más vistas en todo el trimestre.

Las series más vistas de este trimestre de 2025 en Netflix

El primer puesto como la serie más vista, como hemos comentado, ha sido para Adolescencia posiblemente por sus críticas positivas a nivel mundial y por la original producción creada por Philip Barantini. Quizás lo que más ha sorprendido es que la serie no se centra en la investigación policial, sino en los motivos que llevaron a este adolescente de solo 13 años a convertirse en un asesino y a como esta situación afecta a todo su entorno, incluso sus padres y sus amigos.

La segunda y la tercera posición están las temporadas 2 y 3 de la coreana El Juego del calamar. Hay que tener en cuenta que la tercera y última temporada de esta serie distópica en la que sus protagonistas tienen que enfrentarse a un juego de supervivencia y horror se estrenó el pasado 27 de junio, pero aún así, se ha convertido en la tercera más vista de este semestre en Netflix.

A continuación de estas tres ficciones se sitúan en este informe de las series más vistas Día cero con Robert de Niro, Te echo de menos, El caso Gabby Petito: un viaje sin retorno, Ms. Rachel, Sirenas, la segunda temporada de Agente nocturno y la tercera temporada de Ginny & Georgia. Sorprende encontrar en este listado El caso Gabby Petito: un viaje sin retorno que creíamos que había pasado sin pena ni gloria, pero las cifras no engañan y está claro que esta serie ha dado mucho que hablar.

En cuanto al género dramático está claro que siguen captando la atención de los usuarios de Netflix. Por ejemplo, la serie española El jardinero ha obtenido 34 millones de horas de visualización entre enero y junio, Érase una vez el Oeste 47 millones, Forever 19 millones y La realeza 14 millones. En cuanto a las series de comedio destacan en el listado la tercera temporada de Machos alfa con 10 millones de horas de visualización, Una nueva jugada con 41 millones, Las cuatro estaciones con 39 millones, la argentina Envidiosa con 10 millones, Sobre ruedas con 7 millones, La supervivencia de una chica con curvas con 6 millones, Cobra Kai con 18 millones y Big Mouth con 6 millones.

En el listado también podemos ver que series como La casa de papel, Orange Is the New Black u Ozark, aunque no son estrenos, han superado las 100 millones de horas de visualización de enero a junio de 2025.

Las películas más vistas de Netflix en el primer semestre de 2025

En cuanto a las películas más vistas en el primer lugar se encuentra De vuelta a la acciónque ha contado con 165 millones de visualizaciones. Esta cinta de acción se estrenó el 16 de enero y está dirigida por Seth Gordon a partir de un guion que coescribió con Brendan O’Brien. Además, supone la vuelta de la actriz Cameron Díaz y ha contado también en el reparto con los actores Jamie Foxx, Andrew Scott, Jamie Demetriou y Kyle Chandler.

En el listado de las películas más vistas están a continuación Harta de Tyler Perry y Mi lista de deseos. Hay que destacar que entre las 10 primeras se encuentran cintas tan dispares como Estado eléctrico de los hermanos Russo o Extraterritorial y que otras película como Alerta roja, Leo y We Can Be Heroes superaron las 20 millones horas de visualización cada una.