Las series con mejor puntuación de Netflix, HBO, Prime, Disney y Movistar para cuando no sepas qué ver

El verano es muy largo y, aunque ya hemos pasado el ecuador de esta estación, seguro que en algún momento decidís buscar alguna serie para las tardes aburridas de agosto. Por eso os vamos a recomendar algunas de las series más vistas y las que tienen mejor puntuación de Netflix, HBO, Prime, Disney y Movistar, para que no perdáis el tiempo dando vueltas por los catálogos de las plataformas de streaming. Los datos que hemos encontrado provienen de las propias plataformas de streaming, aunque hay que dejar claro que la única que actualiza el Top10 todas las semanas es Netflix. En cuanto los de las otras plataformas, los hemos encontrado en comunicados o estudios externos con datos de Nielsen. Una vez aclarado esto, la serie más vista de Netflix es El juego del calamar, que aunque se estrenó en 2021, todavía no ha sido superada por ninguna otra. En cuanto a las demás plataformas las más vistas de Prime Video sería The Boys, Juego de Tronos de HBO Max, The Mandalorian Star Wars de Disney+ y de Movistar Plus+ la española Hierro.

En cuanto a las series mejor puntuadas de Netflix son, según IMDB, Así nos ven y BoJack Horseman, que han superado con su puntuación de 8,8 a otras como Black Mirror, Narcos y Dark que comparten una nota de 8,7. La mejor puntuada de HBO Max es The Wire con una nota de 9,3, seguida de Los Soprano y Juego de tronos con 9,2. En cuanto a Prime Video, según también IMBD, la que obtiene mejor puntuación es The Office con un increíble 9, a la que sigue cerca con un 8,9 Seinfeld. En cuanto a la mejor puntuada de Disney+ sigue en la cabeza The Mandalorian con una puntuación de 8,6 a la que sigue Star Wars: The Clone Wars con un 8,5.

Por último, en la plataforma de streaming Movistar Plus+ la serie mejor puntuada es Billions con una nota de 8,3, seguida de cerca por la serie española La Unidad con un 8.1. A continuación os vamos a dar una pincelada de las series con mejor puntuación en las cinco plataformas de streaming por si os apetece verlas este verano.

La serie Así nos ven

Esta miniserie se estrenó en Netflix en 2021 y solo tiene cuatro intensos episodios. Está original serie está basada en el caso de la corredora de Central Park, el cual tuvo lugar en 1989 en el que fue atacada y violada una mujer en este conocido parque de Nueva York. Al final cinco adolescentes de color fueron falsamente acusados por este caso que se convirtió en uno de los más mediáticos.

BoJack Horseman

Una conocida serie de animación para adultos creada por Raphael Bob-Waksberg que sorprende por originalidad y su irónico sentido del humor. Cuenta la historia del caballo antropomórfico BoJack Horseman que es un actor que tuvo su momento de éxito con una sitcom de los años 90 y planea volver al candelero con un autobiografía escrita por la escritora fantasma Diane Nguyen.

The Wire, una de las series con mejor puntuación

La serie con mejor puntuación de HBO Max se estrenó en 2002, pero cuenta con innumerables seguidores. Está ambientada en la localidad de Maryland en Baltimore y se centra en las intervenciones telefónicas judiciales que se encargaron a un grupo de la policia. Esta serie ha sido escrita y producida por el periodista y escritor David Simon, que se basó en su experiencia en la sección de sucesos del Baltimore Sun.

The Office

Nada más y nada menos que una puntuación de 9 obtiene la serie de comedia The Office que es un falso documental que sigue un grupo de trabajadores en una oficina. Con un humor original y sorprendente, crítica algunos de sus inadecuados comportamientos y su forma de trabajar. El protagonista es el actor Steve Carell que da vida a Michael Scott, el director de esta oficina y cuenta en el reparto con los actores Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms y Brian Baumgartner, entre otros.

The Mandalorian

Esta serie de aventura espacial se estrenó en España en marzo de 2020 y está situada en el universo de Star Wars creado por George Lucas cinco años después de los eventos de El retorno del Jedi. Cuenta la historia de un solitario pistolero, al que da vida el conocido actor Pedro Pascal, más allá de los límites de la Nueva República. Además de este actor, en el reparto están los actores Katee Sackhoff, Carl Weathers, Gina Carano, Nick Nolte, Emily Swallow, Werner Herzog, Giancarlo Esposito y Omid Abtahi. Está serie cuenta con tres interesantes temporadas.

Billions

Por último, la serie mejor puntuada de la plataforma Movistar Plus+ es esta divertida ficción creada por Brian Koppelman, David Levien, y Andrew Ross Sorkin. Cuenta con 2 temporadas y 84 episodios y está basada de forma libre en las actividades de la cruzada fiscal federal de los delitos financieros de Chuck Rhodes, que era el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Chuck Rhodes es conocido por sus disputas legales con el gestor de fondos de cobertura Bobby Axelrod de AXE Capital. Una serie protagonizada por los actores Paul Giamatti , que interpreta el papel del gestor de fondos Bobby «Axe» Axelrod, y Damian Lewis, el de Charles «Chuck» Rhoades Jr.