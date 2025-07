El detalle de la tercera temporada de ‘El juego del Calamar’ que espanta a los fans de la serie del momento

La tercera y última temporada de la serie coreana de suspense El juego del calamar se acaba de estrenar en Netflix y ya está despertando en las redes sociales un gran número de comentarios por parte de sus seguidores. Como suele ocurrir, a algunos les ha gustado el final y otros no tanto. Los seguidores de esta serie creada por Hwang Dong-hyuk estaban esperando con ilusión los últimos episodios de esta ficción de éxito después del final de la segunda temporada en el que se dejaron muchos cabos sueltos. La revolución de Gi-hun (Lee Jung-jae) dentro de los juegos terminó de una forma terrible con una gran matanza de jugadores. En esta tercera temporada Gi-hun está muy afectado por su fracaso y se encuentra en shock y se podría decir que sumido en una depresión que le impide actuar. La existencia del bebé de Jun-hee, la jugadora 222, lo cambiará todo y logrará que Gi-hun tenga fuerzas para volver a luchar de nuevo e intentar ganar el juego.

Para muchos el guionista y director de la serie, Hwang Dong-hyuk, no arriesga nada, ya que no introduce ni nuevos personajes, ni cambios significativos en la trama de esta tercera temporada de El juego del calamar. Se limita en atar los cabos sueltos que se dejaron en los últimos episodios de la segunda temporada. Por eso, no podéis esperar un final a la altura de la expectación creada por esta serie cuando se estrenó la primera temporada en septiembre de 2021. Además, algunos usuarios de Netflix han encontrado un detalle que hubiera cambiado el final totalmente y que ha desconcertado a los fans de la serie.

¿Qué ocurre en el final de El juego del calamar 3?

Si todavía no habéis visto tercera temporada de esta serie, no sigáis leyendo que hay bastantes spoilers. Después de la gran matanza que vimos en la segunda temporada, en el primer episodio de esta última vemos a Gi-hun hundido y sumido en un sentimiento de derrota continuo. Sigue participando en el juego, pero no reacciona ni reacciona en ningún momento. Además, Gi-hun descubre, cuando In-ho (Lee Byung-hun) le revela su verdadero rostro, que en la anterior temporada le estuvo engañando al hacerse pasar por uno de los jugadores.

Lo único que saca a Gi-hun de su apatía vital es el bebé de Jun-hee (Jo Yu-ri), la jugadora 222, ya que decide asumir como una misión personal el cuidado de esta niña después de la muerte de su madre. El protagonista de esta serie solo quiere ganar por el bebé. Por eso cuando el resto de los jugadores siguen traicionándose y matándose los unos a los otros, Gi-hun está focalizado en mantener al bebé a salvo. Cuando ya caen todos los jugadores, Gi-hun no tiene más remedio que enfrentarse a Myung-gi (Im Si-wan), que está decidido a matar a la niña para llegar al final del juego y quedarse con todo el dinero. Gi-hun al final gana y Myung-gi cae al vacío.

Lo que nadie se esperaba es que al final Gi-hun tome una drástica decisión y también se lance al vacío desde la plataforma. Al final el protagonista de esta serie muere y la serie acaba para siempre. Un final tan inesperado como polémico que ha sorprendido a todos sus seguidores.

¿Qué es lo que no les ha gustado a los seguidores de la serie?

Evidentemente el sacrificio final de Gi-hun no ha gustado mucho a los fans de la serie El juego del calamar, ya que parece como que al final ha perdido la vida para demostrar su fe en la humanidad. Lo último que dice antes de tirarse desde la plataforma es la frase «Somos humanos» y esto no les ha gustado nada a los seguidores de la serie. ¿Era necesario el suicidio del protagonista? Aunque ha logrado sorprender a todos los que lo han visto ya que nadie lo esperaba, no ha gustado nada los seguidores.

Muchos de los seguidores se han acordado de que existía la llamada Cláusula Número 3, una parte del contrato que firman los jugadores antes de empezar y que se explicó en la primera temporada de El juego del calamar. Esta cláusula establece que el juego termina si la mayoría de los jugadores votan para detenerlo y esa sería la única forma de salir con vida sin ganar a los demás participantes. Gi-hun podría haber invocado esa cláusula cuando solo estaban vivos él y el bebé. Como la niña no tendría capacidad de votar, Gi-hun podría haber detenido el juego y que la serie no acabase como el rosario de la aurora. Al final se repartiría entre los dos el premio acumulado hasta entonces y nadie tendría que saltar desde la plataforma.