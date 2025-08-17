Ni ‘Miércoles’ ni ‘Stranger Things’: ésta es la serie más vista de la historia de Netflix

La plataforma de streaming Netflix es la preferida de muchos usuarios en todo el mundo y por eso cualquiera de sus novedades se convierte pronto en noticia. Lo último que ha confirmado Netflix es que la primera temporada de la coreana El juego del calamar es la serie más vista en toda su historia y ya ha alcanzado los 265 millones de visualizaciones, según los informes oficiales de la plataforma de la N roja. La segunda serie que se sitúa en lo más alto de su ranking internacional es la primera entrega de la oscura Miércoles, con más de 252 millones de visualizaciones, y la tercera la segunda temporada de El juego del calamar con más de 192 millones. La plataforma Netflix, aunque antes no lo hacía, últimamente intenta ser muy transparente con sus cifras de audiencia y ofrece todas las semanas las series y las películas que se han posicionado en el Top10.

En 2021 Netflix cambió su forma de calcular la audiencia de sus contenidos y ya no se mide por el número de hogares que visualizan una serie en los primeros 28 días después de su estreno en la plataforma de streaming. Desde esa fecha utiliza dos indicadores: El primero las horas vistas totales y el segundo el número de visualizaciones. Este último indicador Netflix lo obtiene dividiendo el total de horas reproducidas por la duración concreta del contenido, lo que permite estimar el número real de visionados, independientemente del número de episodios de la serie.

La serie más vista de la historia de Netflix

Además, diferenciaba en los rankings de series más vistas según idioma entre producciones en inglés y las que se realizan en otras lenguas. Ahora se combinan los dos en un mismo listado para poder determinar cuáles son las series más reproducidas en la historia de Netflix. Según este nuevo listado el ranking de las series más vistas de la historia de la plataforma de streaming estaría liderado por la primera temporada de la serie coreana El juego del calamar de Hwang Dong-hyuk con 265.200.000 visualizaciones, seguida muy de cerca por la primera entrega de Miércoles con 252.100.000 visualizaciones.

A continuación, estarían la segunda temporada de la serie coreana El juego del calamar con 192.600.000 visualizaciones, la miniserie Adolescencia con 142.600.000, la temporada 4 de Stranger Things con 140.700.000, la tercera entrega de El juego del calamar con 137.600.000, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer con 115.600.000, la primera temporada de Los Bridgerton con 113.300.000 y Gambito de dama con 112.800.000. Después estarían la temporada 4 de La casa de papel y la temporada 3 de Los Bridgerton que empatan al tener ambas 106.000.000 visualizaciones.

Por debajo de esta cifra estarían la primera entrega de Lupin con 99.500.000 visualizaciones, la temporada 5 de la española La casa de papel con 99.200.000, la primera entrega de El agente nocturno y Engaños con 98.200.000, la tercera entrega de Stranger Things con 94.800.000, la temporada 3 de La casa de papel con 80.000.000 y la serie La Palma con 70.300.000, la temporada 2 de Lupin con 68.400.000 y la primera entrega de ¿Quién mató a Sara? con solo 58.400.000.

El ranking histórico de las películas en inglés más vistas de Netflix

Además del ranking de las series con más visualizaciones, Netflix ha facilitado el de las películas en inglés más vistas en la plataforma de streaming y a la cabeza se encuentra la cinta Alerta roja de Rawson Marshall Thurber que se estrenó en 2021 y cuenta con 230.900.000 visualizaciones. Una cinta de acción y comedia que está protagonizada por los actores Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds.

A continuación, están situadas las siguientes películas: Equipaje de mano de Jaume Collet-Serra con 172.100.000 visualizaciones, No mires arriba de Adam McKay, con 171.400.000, Las guerreras k-pop de Chris Appelhans & Maggie Kang con 158.800.000 y El proyecto Adam de Shawn Levy con 157.600.000.

También se encuentran en este ranking A ciegas de Susanne Bier con 157.400.000 visualizaciones, De vuelta a la acción de Seth Gordon con 147.200.000, Dejar el mundo atrás de Sam Esmail con 143.400.000, El agente invisible con 139.300.000 y Damsel de Juan Carlos Fresnadilllo con 138.000.000.

Sorprende encontrar en este ranking de las películas en inglés más vistas de la historia las cintas Las guerreras k-pop, Dejar el mundo atrás o A ciegas, que es una película de terror protagonizada por la actriz Sandra Bullock. Pero las cifras no engañan y está claro que están entre las preferidas de los usuarios de la plataforma.

Por último destacar que en cuanto al ranking de las películas en otros idiomas que han triunfado en la plataforma están las españolas La sociedad de la nieve de J.A. Bayona con 98.500.000 visualizaciones, Nowhere de Albert Pintó con 85.700.000, El hoyo de Galder Gaztelu-Urrutia con 82.800.000 y A través de mi ventana de Marçal Forés con 61.100.000. Cuatro producciones españolas que han logrado en lo más alto de este ranking y que han triunfado en la plataforma de streaming en todo el mundo.