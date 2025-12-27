El alcalde de Martos destituye a un concejal socialista tras su vídeo machista publicado por OKDIARIO

El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha retirado este sábado todas las responsabilidades de gobierno que tenía asigandas a su concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Cortés (PSOE), tras publicar OKDIARIO Andalucía un vídeo de su cuenta de TikTok cantando letras de contenido sexual explícito y profundamente ofensivas hacia las mujeres.

La publicación muestra a Cortés entonando y gesticulando líneas como «Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieren mamar» y otra serie de frases de tono obsceno, machista y vulgar que han generado un aluvión de críticas tanto en Martos como en el conjunto de Andalucía.

El Ayuntamiento de Martos ha publicado un comunicado oficial en el que expresa su «profundo rechazo a este tipo de actitudes», subrayando que «este comportamiento no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de Gobierno». Asimismo, se ha informado de que al concejal se le han retirado todas sus competencias y delegaciones y que se le ha solicitado que entregue su acta de concejal.

La dirección provincial del PSOE ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario contra Cortés y la solicitud de su suspensión cautelar de militancia. La medida se adopta tras considerar que el comportamiento del edil ha sido incompatible con los principios éticos mínimos que debe observar un cargo público.

Las letras explícitas del vídeo no dejan lugar a dudas sobre el carácter de la publicación, que no se trató de un contenido privado ni de un error accidental: Cortés lo subió él mismo a su perfil en TikTok, donde se le ve riéndose y marcando con gestos cada frase sexualizada sin ningún atisbo de autocensura.

El PP de Jaén no tardó en exigir la dimisión inmediata hecho como un ataque a la dignidad de las mujeres y a la responsabilidad que debe acompañar a cualquier cargo institucional, y más aún a uno encargado de asuntos de seguridad.

🔴Es vergonzoso escuchar a un concejal del PSOE de Martos, otro socialista más, hablando así de las mujeres. El sanchismo ha tocado fondo y la candidata Montero sigue permitiendo estos comportamientos. No puede seguir ni un minuto más en su cargo.#ElPSOEloSabía pic.twitter.com/N3esqtAhsH — PP Jaén (@pp_jaen) December 27, 2025

Este escándalo ha puesto de manifiesto la doble vara de medir del PSOE, que proclama enfáticamente su compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia machista, pero que ha actuado sólo cuando OKDIARIO Andalucía ha publicado tal conducta machista dentro de sus propias filas.