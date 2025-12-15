OKDIARIO en el pueblo de Paco Salazar: «Era ya calentón de joven, acosaba a chicas con llamadas obscenas»

«Era ya un calentón de joven en la pandilla y acosaba a chicas con llamadas obscenas». Así recuerdan ante OKDIARIO a Paco Salazar en Montellano, el pueblo de Sevilla donde nació y donde pasó su infancia y juventud el dirigente socialista enfrentado, ahora, a numerosas denuncias de acoso sexual reiterado durante varios años a compañeras de La Moncloa y del PSOE. Paco Salazar fue alcalde de Montellano de 2003 a 2008. Salazar fue una pieza clave para el ascenso de Pedro Sánchez en las primarias 2017 frente a Susana Díaz. Sánchez lo eligió pese a que en Montellano era vox populi su comportamiento con las mujeres y su gestión como alcalde fue muy polémica. «Dejó el pueblo arruinado», dicen varios vecinos.

El socialista Paco Salazar, también tenía comportamientos obscenos durante su juventud en Montellano. Así lo han denunciado a OKDIARIO diversos vecinos de esta localidad de 7.000 habitantes, feudo del PSOE desde hace 40 años, que lo conocen desde que era pequeño. «Era un calentón, acosaba a chavalas de su pandilla por teléfono con cosas obscenas», coinciden.

«Esto viene de atrás, se sobrepasó muchas veces con las chicas de su pandilla y en particular con una que no te puedo decir el nombre», cuenta uno de los vecinos que lo recuerda bien. «A ella le hacía llamadas obscenas por teléfono», señala. Y añade: «Ella no quiere decirlo todavía, pero lo sabemos todos». Asegura este vecino que, si Salazar finalmente es condenado, esta mujer contará su historia. El miedo hace mella en Montellano: «Ahora mismo no lo hace por miedo y porque tienen amigos en común».

«Yo me alegro de lo que le ha pasado porque esto ya lo hacía con las chicas de su grupo de amigos de cuando era joven y estaba estudiando», dice otra mujer de Montellano que prefiere no hablar a cámara. Cuenta que «una muchacha que vive en Sevilla me dijo el otro día que eso [el acoso] no era de ahora y que ya intentaba abusar de ellas cuando era joven», pero que «no le echaban cuentas». Y afirma: «Lo hacía verbalmente».

Dos Hermanas

Tras su polémico paso por la alcaldía de Montellano, Salazar se trasladó a Dos Hermanas, bastión y símbolo del PSOE desde los tiempos de Felipe González. Ya en 2017, durante los meses previos a las primarias que gano Sánchez, Paco Salazar estuvo cobrando como técnico del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin ir a trabajar porque ya estaba instalado en Madrid. Otras fuentes le sitúan en la capital de España ya a finales de 2016. Durante sus largas estancias en Madrid compartió piso con Santos Cerdán.

Paco Salazar tiene su domicilio oficial en una urbanización de casi 200 viviendas en el barrio de Arco Norte de Dos Hermanas. Según los vecinos, «a él se le veía poco por aquí porque ya vivía en Madrid y decían que si estaba divorciado de la mujer porque a ella sí se la ve más».

El rastro de Paco Salazar se ha perdido desde que saltó el escándalo del acoso sexual en La Moncloa y el PSOE. Aunque los vecinos de la urbanización aseguran haberlo visto recientemente: «Le vimos hace poco, solo, desayunando en un bar cercano a su casa».

Lo que recuerdan con nitidez los vecinos son las juergas de Paco Salazar «sin su mujer» por Dos Hermanas: «Iba solo. Se metía en las discotecas solo con la gente joven. Se metía en la del Hipódromo. Le gustaba disfrutar de la noche. Donde estaba la juventud ahí le gustaba estar él. Ahora que ha salido eso [el acoso], pues ya cuadran las cosas, ¿no? Iba solo o con amigos, pero no con la mujer».