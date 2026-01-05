Cortes de tráfico y calles cortadas en Madrid hoy por la Cabalgata de los Reyes Magos 2026

La tarde de hoy 5 de enero va a poner a prueba la movilidad de Madrid. Se celebra la Cabalgata de los Reyes Magos, que arrancará a las 18:00 horas y se alargará hasta las 21:00, volviendo a reunir a miles de personas en las calles. El Ayuntamiento calcula que la asistencia superará fácilmente las 200.000 personas, así que la ciudad ya funciona desde esta mañana con un plan especial para poder absorber la llegada de público y garantizar que el desfile discurra con normalidad. Conozcamos ahora todos los cortes de tráfico y calles cortadas por la Cabalgata de Reyes.

El lema elegido para la edición de 2026 es «El saber compartido. El viaje de los tres hombres sabios». Tras él se esconde un dispositivo que afecta a varios distritos: Chamartín, Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y, en menor medida, Tetuán. No se trata de una cabalgata pequeña sino que cubre buena parte del eje Castellana–Recoletos–Prado y eso implica restricciones importantes desde media tarde, así que para evitar problemas de última hora, el Ayuntamiento ha activado cortes progresivos, refuerzo de Policía Municipal y apoyo de Agentes de Movilidad que te explicamos al detalle a continuación.

Cuál es el recorrido de la Cabalgata de Reyes en Madrid 2026

El cortejo saldrá, como cada año, desde Nuevos Ministerios a las 18 horas y seguirá este itinerario, que conviene memorizar si alguien tenía intención de circular por la zona:

Plaza de San Juan de la Cruz

Paseo de la Castellana

Plaza del Doctor Gregorio Marañón

Glorieta de Emilio Castelar

Plaza de Colón

Paseo de Recoletos

Plaza de Cibeles

Las actuaciones finales están previstas en Cibeles y se prolongarán hasta las 21:00 horas.

Pasos peatonales que seguirán abiertos hasta el último momento

Aunque las avenidas se cierren al tráfico, se mantendrán algunos cruces peatonales para evitar que el público quede bloqueado en un solo lado. Se mantendrán operativos con ayuda de Protección Civil hasta poco antes del paso de la comitiva:

San Juan de la Cruz (zona sur)

Castellana bajo Juan Bravo

Emilio Castelar (zona sur)

Gregorio Marañón (zona sur)

Colón – Goya

Cibeles – Recoletos

Zonas reservadas para personas con movilidad reducida

Habrá espacios habilitados expresamente para personas con movilidad reducida en los puntos habituales del recorrido:

San Juan de la Cruz

Doctor Marañón

Emilio Castelar

Colón

Cibeles

Los cortes de tráfico en la Cabalgata de Reyes

Una vez ya sabemos cuál va a ser todo el recorrido para la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Madrid, la parte que más preocupa a los conductores llega con los cortes de tráfico que están previstos y que preocupan a los conductores ya que no serán pocos y además comenzarán mucho antes de que arranque el desfile. Son estos:

A partir de las 15:30 horas, el eje Castellana–Recoletos–Prado se irá cerrando por completo desde Nuevos Ministerios hasta Neptuno. También se cortarán todas las calles que cruzan este tramo y el carril bus.

desde Nuevos Ministerios hasta Neptuno. También se cortarán todas las calles que cruzan este tramo y el carril bus. En Nuevos Ministerios, el Paseo de la Castellana (entre Raimundo Fernández Villaverde y San Juan de la Cruz) está cerrado desde las 9:30 horas , salvo el carril bus, que aguantará operativo hasta primera hora de la tarde.

(entre Raimundo Fernández Villaverde y San Juan de la Cruz) está cerrado , salvo el carril bus, que aguantará operativo hasta primera hora de la tarde. El lateral del Paseo del Prado, entre la Plaza de la Lealtad y Cibeles, permanecerá cortado desde las 14:00 horas y seguirá así hasta la 1 de la madrugada del día 6.

y seguirá así hasta la 1 de la madrugada del día 6. El propio Paseo del Prado, en dirección sur–norte , se irá cerrando de forma progresiva a partir de las 14:00 horas.

, se irá cerrando de forma progresiva a partir de las Cibeles empezará a cerrarse desde las 12:00 horas y, en función de cómo vaya llegando el público, se podrán sumar cortes en Recoletos, Colón, Gran Vía, Montalbán y alrededores.

Cortes previos por el montaje del escenario

Lo que no se ve en televisión también afecta al tráfico. El escenario de Cibeles lleva días en montaje, por lo que ya se han producido, y seguirán vigentes, estos cortes de tráfico:

Desde las 23:00 horas del 1 de enero quedaron ocupados cinco carriles alrededor de la fuente.

Desde las 00:00 horas del 2 de enero, un carril más permanece cerrado frente a la entrada principal del Palacio de Cibeles.

Más restricciones posibles según avance la tarde

El Ayuntamiento insiste en que los horarios son orientativos. Si la afluencia supera lo previsto o se detectan acumulaciones, los agentes podrán ampliar o adelantar los cortes. La recomendación para hoy es clara: evitar el vehículo privado en toda la zona del recorrido.

Aparcamientos municipales con accesos que pueden verse afectados

Aunque los parkings permanezcan abiertos, el acceso a algunos de ellos puede quedar bloqueado puntualmente durante el paso de la Cabalgata. No se han detallado cierres completos, pero sí se advierte de que entrar y salir será complicado en las horas centrales del desfile.

Cómo ir a la Cabalgata en transporte público

El Ayuntamiento y los servicios de transporte recomiendan utilizar exclusivamente el transporte público para desplazarse hoy por la zona del desfile. La red de Metro de Madrid es la opción más estable, ya que varias estaciones permiten acceder a diferentes tramos del recorrido sin necesidad de caminar largas distancias. Las más útiles para seguir la Cabalgata suelen ser Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu, Gregorio Marañón, Rubén Darío, Colón, Banco de España y Atocha, aunque algunas podrán operar con accesos regulados para evitar aglomeraciones.

La EMT refuerza habitualmente sus líneas en días de alta afluencia, pero conviene recordar que muchos autobuses que cruzan Castellana, Recoletos o Prado sufrirán desvíos o limitaciones desde primera hora de la tarde. Por ese motivo, los trayectos que se acerquen al eje principal del desfile deberán planificarse con antelación. En general, se recomienda combinar Metro con trayectos a pie en los últimos metros para evitar retrasos.