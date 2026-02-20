Valencia Basket – Real Madrid: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto

El Real Madrid y el Valencia Basket se enfrentan en este primer partido de las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto tras vencer al Unicaja Málaga y al Joventut respectivamente. El Roig Arena está preparado para ver uno de los mejores encuentros que pueden disputarse hoy en día en nuestro país y ambos equipos lo darán todo para intentar llevarse el triunfo y plantarse en la gran final para pelear por el título. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online este encuentro entre madridistas y valencianos.

A qué hora empieza el partido del Valencia Basket – Real Madrid

El Real Madrid de baloncesto se ha plantado en las semifinales de la Copa del Rey que se está disputando en la ciudad del Turia y ahora se tendrá que enfrentar al anfitrión, al Valencia Basket, en el Roig Arena, por lo que los de Sergio Scariolo podrían volverse a encontrar un ambiente hostil. Los madridistas consiguieron pasar por encima del Unicaja de Málaga por 100-70, pero unas horas antes los valencianos también se impusieron al Joventut de Ricky Rubio con un claro 95-84, por lo que estas semis prometen ser apasionantes.

La organización del torneo ha programado este vibrante Valencia Basket – Real Madrid que corresponde a las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto para este sábado 21 de febrero. Este choque entre dos de los mejores clubes de nuestro país arrancará a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería comenzar de manera puntual, ya que será el primer duelo que se dispute esa tarde y no deberían producirse altercados en la previa en el Roig Arena.

Dónde ver el partido Valencia Basket vs Real Madrid en directo gratis

El medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros de la Copa del Rey de baloncesto fue Dazn. Eso significa que este Valencia Basket – Real Madrid de las semifinales del torneo se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Habrá que tener contratado el paquete que lo incluye, lo que quiere decir que este choque que se celebra en el Roig Arena no se podrá ver gratis por TV en abierto.

Todos aquellos aficionados del conjunto madridista, del cuadro valenciano y los amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Valencia Basket – Real Madrid correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto mediante la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos tales como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también pondrán a disposición de todos sus clientes la página web para que puedan acceder a ella con un ordenador.

Además, en las webs de DIARIO MADRIDISTA y de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que esté ocurriendo en la ciudad del Turia con nuestro enviado especial.

Dónde puedo escuchar por radio el partido de Copa del Rey Valencia Basket – Real Madrid de baloncesto

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este apasionante Valencia Basket – Real Madrid de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, la Ser o Radio Marca conectarán este sábado con el Roig Arena para contar lo que esté ocurriendo en este partidazo.

Dónde es el encuentro Valencia Basket – Real Madrid de la Copa del Rey

El Roig Arena, situado en la ciudad del Turia, es el escenario donde se está jugando esta emocionante Copa del Rey de baloncesto y ahí es donde se disputará este Valencia Basket – Real Madrid de las semifinales. Este recinto deportivo fue inaugurado hace unos meses, a finales de 2025, y tiene capacidad para recibir a unos 15.600 aficionados. Ya hemos visto que está habiendo un ambientazo y que, como todos los años, este es un torneo que también es una fiesta para las aficiones.

Calendario de la Copa del Rey de baloncesto

Cuartos de final

Valencia Basket 95–84 Joventut. Jueves 19 de febrero a las 18:00 horas.

Real Madrid 100–70 Unicaja de Málaga. Jueves 19 de febrero a las 21:00 horas.

Baskonia – CB Canarias. Viernes 20 de febrero a las 18:00 horas.

Barcelona – UCAM Murcia. Viernes 20 de febrero a las 21:00 horas.

Semifinales

Valencia Basket – Real Madrid. Sábado 21 de febrero a las 18:00 horas.

Baskonia o CB Canarias – Barcelona o UCAM Murcia. Sábado 21 de febrero a las 21:00 horas.

Final