Cómo ver todos los partidos de la Copa del Rey de baloncesto 2026 por televisión en directo

La espera ha llegado a su fin. La Copa del Rey de baloncesto 2026 ya está aquí y del jueves 19 al domingo 22 de febrero los mayores fans de este deporte disfrutarán de una edición muy especial que se celebrará en el impresionante Roig Arena de la capital del Turia, Valencia, que acogerá a casi 20.000 espectadores que darán color y emoción a un evento único y especial en el panorama español. Real Madrid, Barcelona, Unicaja, Valencia Basket, Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut, serán los equipos encargados que lucharán durante este próximo fin de semana por hacerse con el título final de la competición doméstica. Una batalla que arrancará con los enfrentamientos de cuartos de final (este próximo jueves y viernes), las semifinales (sábado) y la gran final (domingo). Descubre los enfrentamientos y duelos directos y cómo ver los partidos de la Copa del Rey de baloncesto 2026.

💪 ¡Último entrenamiento antes de viajar a Valencia!

🔜 Copa del Rey pic.twitter.com/Hgfs6zbQh9 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 18, 2026

Contra quién juega Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey de baloncesto 2026

Tras realizarse el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto 2026, se dio a conocer los horarios y los enfrentamientos de los equipos que estarán presentes en Valencia para intentar traerse de vuelta el título a sus vitrinas. El anfitrión, en este caso el Valencia Basket, que jugará en su feudo, será el encargado de abrir la competición durante este próximo jueves, a partir de las 18:00 horas. Minutos más tarde de la finalización del primer choque, será el turno para el Real Madrid y Unicaja a partir de las 21:00 horas.

Para el viernes 20 de febrero, Baskonia y La Laguna Tenerife medirán sus fuerzas en el tercer cuarto de final de la competición, a partir de las 18:00 horas, y el Barcelona y el UCAM Murcia cerrarán el telón de esta eliminatoria el mismo viernes a las 21:00 horas. Ambas semifinales se jugarán el sábado y el domingo la gran final del torneo nacional.

Jueves 19 (cuartos de final)

Valencia Basket – Joventut. 18.00 horas.

Real Madrid – Unicaja. 21.00 horas.

Viernes 20 (Cuartos de final)

Baskonia – La Laguna Tenerife. 18.00 horas.

Barça – UCAM Murcia. 21.00 horas.

Sábado 21

Semifinal 1 (VAL-JOV vs RMA-UNI). 18.00 horas

Semifinal 2 (BAS-TEN vs BAR-MUR). 21.00 horas.