El césped del Metropolitano ‘marca’ en las goleadas del Atlético contra el Barça y el Tottenham

Los dos últimos triunfos de lustre del Atlético de Madrid en su estadio, en el Metropolitano, están bajo sospecha debido al césped. Las victorias de los colchoneros primero ante el Barcelona en las semifinales de Copa del Rey y esta misma semana ante el Tottenham Hotspur tuvieron un mismo denominador común: los porteros protagonizaron una cantada monumental que encarrilaron ambos partidos, ambos en la misma portería.

Las dudas en torno al estado del césped del Metropolitano son reales. Las redes sociales se han llenado de aficionados de Barça y Tottenham quejándose por lo mismo: el Atlético de Madrid usa el mal estado del césped de su estadio en su beneficio. Según el relato que está prevaleciendo entre diferentes usuarios, el estado del césped habría afectado a estos dos equipos no solamente en su juego, sino también en su porteros: ambos protagonizaron errores de bulto.

Y es que fueron muchos los que, en la ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético y el Barcelona, señalaron el estado del césped por cómo afectó en el juego, especialmente en los culés. La primera parte de los colchoneros fue un aluvión de fútbol, de verticalidad y efectividad. Pero todo comenzó con un grave error de Joan García, que recibía un pase atrás, se confía y no controla y la pelota corre rumbo al primer gol de la noche. Tras esto los colchoneros destrozarían a los culés al espacio y al contragolpe.

En la acción del error de Joan García, la toma televisiva deja evidencias de que la pelota hace un extraño, bota demasiado y eso hace errar al portero, que confiaba en controlar la pelota sin demasiados problemas. No fue así. La eliminatoria quedó muy condicionada en la ida y, pese a un gran partido del Barça en la vuelta en el Camp Nou, el Atlético resistió e hizo valer el resultado.

Pero lo sucedido también en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Tottenham ha llevado a muchos a reabrir el debate y medir y analizar lo sucedido. El portero Kinsky vivió una de las noches más aciagas que puede vivir un guardameta con dos errores groseros que costaron dos goles y que, para colmo, fue sustituido y señalado por su entrenador.

Los errores de Kinsky tuvieron lugar, precisamente, en la misma portería que defendió Joan García en aquel momento. El meta también abrió el camino de la goleada colchonera (5-2) en esta eliminatoria. En un intento de balón en largo, el meta tropieza y permite el ataque a placer de un Atlético que no perdona. En el segundo gol, otro error suyo, éste tras abrir a banda, que ponía el 2-0 en el Metropolitano. En las redes, además de entender que el duelo sobrepasó al meta, se señala nuevamente al estado del césped.

De hecho, tras el pitido final, el propio Griezmann reconoció el mal estado del césped y que les benefició: «Aprovechamos algunos de sus errores y también el estado del césped, pero nosotros estamos acostumbrados a todo eso. Queríamos apretar arriba y eso es exactamente lo que hicimos. Sus errores llegaron precisamente por nuestra presión».

Aunque lo del césped, lejos de ser un arma que use a su antojo el Atlético de Madrid, es un mal que también les afecta, un arma de doble filo que se les puede volver en contra en cualquier momento. Koke, semanas atrás, ya reconoció que el césped «no está bien, nos resbalamos, se levanta…», a lo que añadía: «Un equipo como el Atlético, necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige que juguemos a un buen nivel y necesitamos un campo de nivel para poder jugar, un césped de nivel».

De momento, el mal estado del césped en el Metropolitano le ha venido más que bien al Atlético de Madrid, beneficiado en estas dos importantes eliminatorias. Las lluvias y el gran impacto que tiene en el estadio y el estado del césped la celebración de importantes conciertos está pasando factura al feudo colchonero.