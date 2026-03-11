Antonin Kinsky, portero del Tottenham, vivió el infierno en apenas 17 minutos. Con la emoción de un futbolista de apenas 22 años con su debut en la Champions a flor de piel, lo que parecía una oportunidad de oro se convirtió en un show que no se veía desde hace mucho tiempo. El Atlético sacó tajada de sus nervios y en apenas un cuarto de hora recibió tres goles, dejó dos cantadas gravísimas y fue sustituido para cortar la sangría en su portería.

En los primeros balones que tocó, se resbaló intentando abrir el juego hacia la banda y regaló un balón a Lookman que acabó con el gol de Marcos Llorente. Después, otro error grave de su defensa con un nuevo resbalón hizo que Griezmann no perdonase para abrir brecha y, un minuto después, en un intento de golpear el balón, acabó dándola al aire y dejando en bandeja a Julián Álvarez el tercero.

Un bochorno que su técnico, Igor Tudor, acabó cortando de raíz sacando a Kinsky del campo para dar entrada a su portero titular, Vicario. Se marchó ovacionado por el Metropolitano a modo de burla y el checo se fue hundido, consciente de que la eliminatoria estaba prácticamente sentenciada, sin apenas dar margen a que el Tottenham plantase batalla. Sin embargo, el acoso no terminó ahí y las redes hicieron sangre con su actuación «a favor» del Atlético.

A los pocos minutos de ser cambiado, su perfil de Wikipedia fue manipulado a modo de burla, donde destacaron que su deporte era «prostitución» y su debut profesional databa de 2067. También jugaron con su nacimiento y condiciones físicas, puesto que añadieron que había nacido en Porrúa, pequeño pueblo asturiano cerca de Llanes, y su estatura era de 1,67 metros, cuando en realidad es de 1,90.

Pertenciente al club «New Borgia» y jugando en la liga «Samaritanas League», a Kinsky le catalogaron como un «paraba menos que un portero con una mano en el Torremolinos». Su trayectoria también fue modificada y añadieron que había jugado en «Pub sube y baja» en 2020-21, en «Mamitas Puebla» en 2021-25 y en «Club cariñosas para toda la familia» en 2022-23. Una burla que fue viral en redes sociales y que dio mucho que hablar. Se espera que no sea titular en el partido de vuelta ante el Atlético para evitar que la afición del Tottenham se le eche encima. Una situación crítica para un equipo que está casi eliminado de la Champions y a apenas un punto del descenso en la Premier.